Médico da CBF é investigado por furar fila da vacina contra Covid-19

Casos de pessoas que furam a fila da vacina contra a Covid-19 estão sendo investigados em todo o Brasil. Enquanto isto, milhões de pessoas aguardam o momento de receber o imunizante contra o vírus mortal .

O MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) instaurou um inquérito civil para apurar se o coordenador médico da Seleção Brasileira Feminina de Futebol (CBF), Nemi Sabeh, registrou ilegalmente seus familiares como funcionários de uma de suas clínicas para furar fila na vacinação contra covid-19.



O caso foi apontado, inicialmente, em 9 de abril, por um vereador da Câmara Municipal de Assis, cidade do interior paulista que fica a cerca de 440 km de São Paulo e onde está localizada a clínica de Nemi Sabeh.

As investigações buscam comprovar se os pais do médico da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Nami Sabeh e Neide Maria Costa Sabeh, e o irmão dele, Rodrigo Sabeh, realmente trabalham na unidade de saúde que Nemi é dono juntamente com sua mulher, Marta Marques Quaggio Sabeh.

De acordo com o cronograma de vacinação do Estado de São Paulo, o início da imunização de trabalhadores da saúde se deu em 17 de janeiro. Caso os pais de Nemi fossem esperar para serem vacinados pela idade, o pai, que tem 69 anos, poderia ter recebido a primeira dose da vacina em 26 de março, e a mãe dele, que é um ano mais nova, em 2 de abril.

Rodrigo, Nami e Neide foram listados para Secretaria Municipal de Saúde de Assis como diretores da unidade. Segundo o documento enviado à pasta, o irmão de Nemi é diretor de vendas, enquanto os pais constam como diretores administrativos da clínica.

Além dos pais e do irmão do coordenador médico da seleção feminina, a clínica enviou outros 13 nomes de pessoas que seriam funcionários da ON Body Evolution e que deveriam receber a vacina contra covid-19, incluindo a mulher dele e sócia da clínica, Marta. O próprio médico da CBF, no entanto, não consta na lista.

Fora da saúde

O que chama atenção é que os familiares de Nemi não têm ligação com a área de saúde no município. O pai do médico da CBF, Nami, é empresário e sócio de diversas empresas, além de presidir a Acia (Associação Comercial e Industrial de Assis). Já o irmão do médico da seleção, Rodrigo, é dono da loja de vestuários e acessórios World Style, que atua desde 2010 com loja física no município e, em 2015, iniciou o comércio online.

Neide aparece ainda como sócia em outras cinco empresas: NRJ Empreendimento Imobiliários, Hebas Administração, Hebas Holding, CVN Empreendimentos e Residencial Buriti Empreendimentos, conforme consulta feita pela reportagem.

O vereador Sirchia afirma que vai trabalhar para que “as condutas sejam investigadas, os culpados punidos e a justiça seja feita”. "Em março, perdemos 84 assisenses, mais do que em todo 2020. Já são quase 250 mortos. Em meio a toda essa catástrofe, furar a fila é sujar as mãos de sangue”, disse o parlamentar.

O médico não publicou posicionamento em relação às investigações e a matéria poderá ser atualizada a qualquer momento.

