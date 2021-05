Fernando Diniz assume o Santos com pressão da torcida e dívidas

Como jogador, ele teve uma curta passagem pelo Santos FC em 2005 e agradeceu a oportunidade de retornar ao Peixe, agora como técnico | Foto: Ivan Storti/ Santos FC

O Santos é um dos principais times brasileiros que projetaram Pelé, Neymar e Ganso para o mundo da bola. O time enfrenta grandes dilemas: a cobrança dos torcedores e a grande dificuldade que o clube enfrenta atualmente.

Fernando Diniz foi oficialmente apresentado como novo técnico do Santos Futebol Clube na manhã desta segunda-feira (10), na Vila Belmiro.

Aos 47 anos de idade, Fernando Diniz iniciou seu trabalho como técnico em 2008 e prega um estilo de jogo com intensidade e o protagonismo de suas equipes dentro de campo.

Como jogador, ele teve uma curta passagem pelo Santos FC em 2005 e agradeceu a oportunidade de retornar ao Peixe, agora como técnico.

“É um prazer ser treinador do Santos FC, clube que passei como jogador e tive essa honra. É o time do Pelé, só isso faz o Santos FC já estar entre os maiores do mundo. Vou me entregar com toda a força que eu tenho para ajudar. É um clube que tem futebol para frente desde que me conheço por gente. Cresci com a geração dos primeiros Meninos da Vila, Juary, João Paulo e Pita, depois o Giovanni, que quase fomos campeões em 1995. Robinho, Neymar, Rodrygo e essa geração atual”

No último domingo (9), Diniz observou a vitória santista por 2 a 0 sobre o São Bento, na Vila Belmiro, finalizando a campanha no Paulistão.

Agora, o treinador assume com a missão de recuperar o time na Conmebol Libertadores . Nesta terça (11), o Santos FC recebe o Boca Juniors, às 19h15, na Vila Belmiro, pela 4ª rodada do torneio continental.

“O Santos FC têm muitos jovens, com alguns mais experientes que dão sustentação. Muitos jogadores bons. Vamos trabalhar internamente para conscientizar o jogador do que é o mundo do futebol. Muito agressivo, com muita exposição. Filtrando o de fora para nos fortalecer e vencer tudo isso. Minha chegada é importante para ver o que são capazes. Ontem (domingo) foi um dia especial para os jovens, testados em um dos jogos mais importantes da história. Responderam bem. Tenho estudado o elenco, sim. Olhei com mais profundidade desde que começamos a negociar. Gosto muito do que vi. Elenco forte, sim”, concluiu o técnico.

*Com informações Santos

Leia mais:

Ariel Holan deixa o comando do Santos sem frutos