Enchente em Manaus destrói casa de goleiro e família pede doações

Flávio Henrique, de apenas 18 anos viu a casa ser levada pela força do igarapé | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus – As chuvas torrenciais em Manaus causam sérios problemas à população. Famílias temem pela vida em casas que podem ser levadas a qualquer momento pela chuva.

A família do goleiro Flávio Henrique, de 18 anos, atleta do Fast Clube, passou por um momento difícil durante a forte chuva que caiu na capital no último dia 4 de maio.

A casa de madeira foi inundada e levada pelo igarapé, locaizado no bairro da Paz, na zona Centro-Oeste de Manaus. A estrutura cedeu e deixou a família sem condições de voltar a dormir na moradia simples, mas que abrigada Flávio e a avó Antonilda, uma idosa de 62 anos.

Ele conta o momento de desespero ao encontrar partes da casa sendo levada pela força da água. Flávio contou emocionado que o momento foi inesquecível e de muita tristeza. Embora Henrique seja um atleta, a renda é pouca diante do prejuízo causado pela forte chuva na semana passada.

A casa ficou destruída pela força da água | Foto: Arquivo Pessoal

“A casa foi inundada no momento em que estava chegando do treino. Quando vi a casa sendo demolida pela força da água e as coisas indo embora na correnteza foi um sentimento de tristeza. Perdemos as coisas simples que tínhamos, mas que valiam muito para nós”

Henrique conta que esta foi a primeira vez que algo dessa natureza aconteceu . A forte chuva pegou de surpresa todos da família do jovem atleta amazonense.

“As madeiras não aguentaram e a casa cedeu. Foi um momento assustador. Estamos na casa de um parente nosso e esperando a ajuda para levantar a casa de forma segura”

Ele decidiu disponibilizar o PIX para receber doações para que uma casa mais estruturada seja construída. “Estamos recebendo todo o tipo de ajuda neste momento além da vakinha virtual. Toda ajuda é bem-vinda”, disse.

Veja o momento da enchente:

Henrique é jogador profissional há dois anos e conta que pretende continuar no local por conta do terreno, mas que o valor arrecadado será para a construção de uma casa mais segura para a avó, sua principal incentivadora no esporte.

“Minha família pretende continuar aqui, mas com uma casa mais segura e confortável, principalmente por conta da minha avó. Vemos o perigo durante as chuvas que são cada vez mais fortes na nossa cidade e precisamos reconstruir”, disse.

Para doações, o jogador disponibilizou o PIX: (92) 98286-0199

Ocorrências





Um dia antes, a base da Operação Acolhida, que funciona como um posto para imigrantes venezuelanos na Avenida Torquato Tapajós, zona Centro-Sul de Manaus, foi destruída pela força da água, após um igarapé transbordar durante a chuva . Três pessoas ficaram feridas.

Em um vídeo, que circula pelas redes sociais, equipamentos do posto de atendimento e triagem aparecem sendo arrastados pela água.

