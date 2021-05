Taekwondo em casa é opção para atletas durante pandemia no AM

Professor Brandão ensina Taekwondo em casa e alunos aderem aos treinos | Foto: Bianca Fatim

Com a restrição das atividades por conta da pandemia do novo coronavírus, diversos serviços tiveram que se adequar à nova realidade. As academias de luta estão entre os segmentos que tiveram que fechar as portas por conta dos esportes de contato.

Amazonenses procuraram ser readequar ao "novo normal" sem deixar de praticar esportes. A academia de Taekwondo "Squad Brandão" inovou e trouxe para os atletas a opção de treinos em casa. A arte marcial Sul-Coreana possui diversos praticantes na capital amazonense.

Com a ideia da extensão do tatame para a casa do aluno, o professor e dono da academia, Paulo Brandão, de 29 anos, viu a necessidade de levar o treino até os alunos de forma segura e com acompanhamento. O investimento gera resultados.





“A ideia surgiu com a pandemia, por conta do decreto do governo de fechar as academias. As aulas são feitas em área externa. Esta é uma extensão da aula da escola para a casa do aluno”

Atualmente, com dez alunos na modalidade, o professor Brandão conta que a aceitação das aulas em casa foi excelente e que ele se surpreendeu com o resultado. “Não esperava um retorno tão bom. Tenho dez alunos que fazem aula particular de Taekwondo. É um ótimo número”, contou entusiasmado.





A arte marcial possui diversos praticantes em Manaus | Foto: Bianca Fatim





O gerente comercial, Diego Carneiro, de 37 anos, é aluno de Paulo. Ele iniciou a prática do Taekwondo durante a adolescência, e depois passou a fazer para fortalecimento da musculatura. A vontade de retornar para o tatame veio após ter Covid-19 e sentir vontade de fazer alguma coisa que realmente gostasse.





Professor Brandão passa os seus conhecimentos sobre a arte marcial para o aluno | Foto: Bianca Fatim





O gerente comercial revela que aderiu a prática dos treinos em casa pela segurança e funcionalidade que a modalidade pode proporcionar. Além de ser uma arte que o aluno gosta, a modalidade traz a disciplina que ele buscava no esporte.

“Aderi às aulas em casa, principalmente, pela praticidade e pela comodidade de treinar. Além, é claro, da segurança frente à pandemia. Eu também precisava praticar uma atividade física. Eu gosto da disciplina e técnica que o Taekwondo traz. Ter isso em casa foi uma grande conquista”

Vantagens e desvantagens dos treinos em casa

O professor Brandão expõe que as vantagens são bem maiores do que desvantagens, e que o maior benefício é a atenção exclusiva que o professor proporciona ao aluno.

“Entre as vantagens do treino está na atenção integral do professor. Ele vai ter tempo o suficiente para melhorar e refinar alguma técnica em que o aluno esteja com dificuldade de executar. Outro lado positivo está na flexibilidade de horário. Às vezes, o aluno não consegue ir às aulas coletivas e acaba contratando o serviço particular”

Sobre as desvantagens, o mestre acredita que está na falta de contato com outros praticantes.

“O aluno do particular deve contato com outros praticantes. Isso é importante para troca de experiências e vivências da arte marcial”

Diego vê como ponto negativo a ausência do tatame, pois em casa não há equipamentos da academia. Ele destaca como positivo a disposição total do mestre ao aluno.

Diego faz aulas de Taekwondo em casa desde março | Foto: Bianca Fatim

O professor Brandão acompanha Diego há três meses. Nos treinos, o mestre demonstra parceria com o aluno, que já compreende os ensinamentos. Enquanto, o professor demonstra, o aluno imediatamente realiza os comandos.





Brandão elogia o aluno e já percebe o desenvolvimento. “Diego como aluno é muito esforçado e dedicado. É notável o desenvolvimento dele dentro do Taekwondo”, revelou orgulhoso.

Com os treinos acontecendo na quadra do condomínio em que mora, a filha do gerente comercial, Maria Julia Rodrigues Carneiro, de 6 anos, acompanha os treinos do pai e também fica com vontade de aprender a arte marcial.





Benefícios do Taekwondo para a saúde

Com mais de 13 anos na prática do Taekwondo, o professor Brandão consegue listar diversos benefícios que o esporte traz para a saúde | Foto: Bianca Fatim

A luta milenar concilia o uso do corpo e mente . O Taekwondo significa: "Arte de usar os pés e mãos na luta, através da mente". A modalidade é confundida com outras artes marciais como o Kung Fu e o Karatê. O esporte é uma ótima estratégia para melhorar o condicionamento físico e mental do lutador.

Com mais de 13 anos na prática do Taekwondo, o professor Brandão consegue listar diversos benefícios que o esporte traz para a saúde. A percepção vem tanto do seu condicionamento físico, quanto do de seus alunos.

“Posso citar alguns benefícios como a melhora significativa da flexibilidade, assim como da agilidade também. Há melhoria da explosão muscular, além de trabalhar a coordenação física e motora. Outro benefício é que desenvolve a capacidade de defesa pessoal, assim como promove a autoconfiança. Existem diversas vantagens e também é um excelente exercício físico, podendo chegar a queimar quase mil calorias em uma hora de treino”

O dono da Squad Brandão possui graduação internacional do Kukkiwon e também é formado no curso de instrutores do Kukkiwon. Ele revela que o esporte é mais do que exercícios e condicionamento físico, e que a arte marcial se tornou parte de sua vida.





“O Taekwondo para mim é mais que um estilo de vida. É um aprendizado contínuo entre professor e aluno. A arte me proporciona isso”, finalizou Brandão.

