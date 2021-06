Pia convoca seleção feminina para Olimpíada; veja lista

O Brasil vem de uma vitória e um empate nos últimos dois jogos de preparação antes dos Jogos | Foto: Sam Robles/CBF

A seleção olímpica brasileira masculina revelou a lista de convocados nesta semana e desta vez, a equipe feminina, já demonstra que teremos um time de peso nas Olimpíadas de Tóquio.

A técnica Pia Sundhage convocou as 18 atletas. Marta e Formiga carimbam o passaporte das veteranas da seleção, mas com uma baixa importante, Cristiane não participa desta edição.

Maior artilheira da história do futebol feminino em Jogos Olímpicos, com 14 gols, a atacante já não vinha sendo convocada e ficou fora dos planos de Pia. Ao todo, Cristiane disputou quatro edições de Olimpíadas com o Brasil (2004, 2008, 2012 e 2016).

A não convocação de Andressa Alves também chamou atenção. A jogadora da Roma, da Itália, no entanto, foi chamada para a lista de suplentes. Isso significa que caso alguma atleta, da mesma posição, tenha que ser cortada, Andressa é o nome que assumirá a vaga.

Essa será a primeira competição oficial de Pia Sundhage desde que assumiu o comando técnico do Brasil, em setembro 2019. Ao todo, a sueca tem 11 vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas.

O caminho rumo à inédita medalha de ouro do Brasil no futebol feminino começa em 21 de julho, contra a China, em Miyagi. Depois, a seleção enfrenta a Holanda, atual vice-campeã mundial, no mesmo local, no dia 24. O Brasil encerra a primeira fase contra a Zambia, três dias depois, em Saitama.

O Brasil vem de uma vitória e um empate nos últimos dois jogos de preparação antes dos Jogos. A seleção venceu a Rússia por 3 a 0 no primeiro jogo, mas empatou em 0 a 0 com o Canadá na segunda partida.

Confira a lista de convocadas:

Goleiras: Bárbara - Avaí/Kindermann e Letícia Isidoro - Benfica (Portugal);

Defensoras: Tamires - Corinthians, Rafaela - Palmeiras, Erika - Corinthians, Bruna Benites - Internacional, Poliana - Corinthians e Jucinara - Levante (Espanha);

Meias: Formiga - São Paulo, Andressinha - Corinthians, Marta - Orlando Pride (Estados Unidos), Debinha - North Carolina Courage (Estados Unidos), Adriana - Corinthians, Julia - Palmeiras e Duda - São Paulo;

Atacantes: Bia Zaneratto - Palmeiras, Ludmila - Atlético de Madrid (Espanha) e Geisy - Atlético de Madrid (Espanha);

Suplentes

Goleira: Aline Reis - Granadilla Tenerife(Espanha)

Meia: Andressa Alves - Roma (Itália)

Lateral: Letícia Santos - Eintracht Frankfurt (Alemanha)

Atacante: Giovane Queioz - Barcelona (Espanha)