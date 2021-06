Após goleada, Brasil segue 100% na Copa América

O Brasil passou por mais um desafio com vitória | Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O Brasil passou por mais um desafio pela 2ª rodada da Copa América . Com gols do lateral Alex Sandro, do meia Everton Ribeiro e dos atacantes Neymar e Richarlison, o Brasil goleou a seleção peruana por 4 a 0, na noite desta quinta-feira (17) no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O resultado deixou o time do técnico Tite na liderança do Grupo B com seis pontos e 100% de aproveitamento.

A seleção brasileira dominou o confronto, e não demorou a abrir o marcador. Logo aos 11 minutos, Alex Sandro recebeu passe de Gabriel Jesus, após bom cruzamento de Everton Cebolinha, e mandou para o fundo das redes peruanas.

Aos 24, o volante Fabinho chutou forte de fora da área, aproveitando rebote após a zaga afastar cruzamento de Neymar, e a bola passou perto do gol defendido por Gallese.

Após o intervalo, o ritmo continuou o mesmo, com o Brasil comandando as ações. Aos 14 foi marcado pênalti de Tapia em Neymar. Mas, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), o juiz acabou voltando atrás.

Porém, aos 22 Neymar deixou o seu. O camisa 10 recebeu na entrada da área, girou para se livrar da marcação e bateu cruzado. Quatro minutos depois o atacante do PSG (França) assumiu o papel de garçom e tocou para Richarlison, que bateu de chapa para forçar o goleiro a defender.

Aos 32, o Peru criou sua chance mais perigosa, quando o atacante Valera, dentro da pequena área sozinho, perdeu um gol incrível.

Dez minutos depois o Brasil conseguiu o gol que sacramentou a vitória. Após boa tabela entre Neymar e Everton Ribeiro, o camisa 10 tocou para Richarlison, que mandou para Everton, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. Mas a equipe do técnico Tite queria mais, e conseguiu aos 46, com Richarlison.

Tite vence

Com o triunfo, a Seleção Brasileira chegou a nove vitórias nos últimos nove jogos. A sequência iguala a melhor marca do Brasil sob o comando de Tite, que também teve nove triunfos consecutivos em suas primeiras partidas com a Seleção.

A série de vitórias do Brasil começou ainda em 2019 , com um 3 a 0 em jogo preparatório contra a Coreia do Sul. Depois, vieram seis rodadas com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Catar 2022. Neste período, o Brasil derrotou Bolívia, Peru, Venezuela, Uruguai, Equador e Paraguai .

Após um início fulminante nas Eliminatórias, a Seleção ainda emendou mais duas vitórias nas primeiras rodadas da CONMEBOL Copa América 2021. Na estreia, 3 a 0 sobre a Venezuela. E nesta quinta-feira, o Brasil superou o Peru por 2 a 0 e garantiu o recorde com Tite.





Nestes nove jogos, a Seleção só sofreu gols em uma partida: na vitória por 4 a 2 sobre o Peru, pelas Eliminatórias. Ao todo, foram 25 gols marcados e apenas dois sofridos nestas nove partidas.

Na próxima rodada, o Brasil folga na competição. O time de Tite volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (23), quando mede forças com a Colômbia.

