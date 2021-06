Vôlei feminino: Brasil vence Coréia do Sul e está na semifinal da Liga

Na classificação geral, o Brasil aparece na segunda colocação | Foto: Divulgação/FIVB





A seleção brasileira feminina de vôlei está na semifinal da Liga das Nações. Nesta sexta-feira (18), o time verde e amarelo abriu a quinta e última rodada da fase classificatória com vitória sobre a Coréia do Sul por 3 sets a 0 (25/18, 25/23 e 25/18), em Rimini, na Itália. Foi a 11ª vitória da equipe do treinador José Roberto Guimarães na competição.

Na classificação geral, o Brasil aparece na segunda colocação, com 34 pontos (11 vitórias e duas derrotas).

Os Estados Unidos, que ainda entrarão em quadra nesta sexta-feira, aparecem na liderança, com 36 pontos.

Pelo número de vitórias e sets, brasileiras e norte-americanas já garantiram um lugar entre as quatro melhores da competição.

A ponteira Fernanda Garay e a oposta Tandara foram as maiores pontuadoras entre as brasileiras, com 13 pontos cada uma. Ao final do duelo, a ponteira Gabi comentou sobre a classificação do Brasil para semifinal e falou da atuação contra a Coréia do Sul.

" Vitória muito importante para o nosso grupo. Com esses três pontos nos classificamos para as semifinais que era um dos nossos objetivos. Enfrentamos um time da escola asiática que sempre é muito difícil de jogar contra. Tivemos que ter muita paciência e a Coréia do Sul jogou muito bem. No segundo set tivemos um pouco mais de dificuldade em algumas passagens, mas nos recuperamos no final. Jogamos bem com nosso contra-ataque e principalmente jogamos juntas. Ainda temos dois jogos importantes contra a Holanda e a Turquia antes da semifinal” " Gabi, ponteira da Seleção

O Brasil voltará à quadra às 14h30 (Horário de Brasília) deste sábado (19) para enfrentar a Holanda.

Masculino

A seleção brasileira masculina de vôlei encerrou a quarta rodada da Liga das Nações com vitória. Na quinta-feira (17), o time superou a Austrália por 3 sets a 0 (25/17, 25/22 e 25/12), em Rimini, na Itália. Com o resultado, o time verde e amarelo se manteve na liderança isolada da competição.

O Brasil aparece em primeiro lugar, com 32 pontos (11 vitórias e uma derrota). A Polônia, que jogará ainda nesta quinta-feira contra a Alemanha, está em segundo lugar, com 27 pontos (nove resultados positivos).

*Com informações da Confederação Brasileira de Vôlei

Leia mais: