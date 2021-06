Vôlei de praia: Open inicia com 10 jogos em fases de grupos

Sem disputar uma competição desde o segundo evento do Circuito Mundial em Cancún, no México, Bruno Schmidt e Evandro (DF/RJ) abriram o dia de disputas | Foto: Ana Patrícia/Inovafoto/CBV

Foi aberta a nona etapa do Open do Circuito Brasileiro de vôlei de praia 20/21 com as disputas de fase de grupos, nesta quinta (17). Debaixo de forte chuva, dez partidas de cada naipe deram largada à competição que vai até domingo na Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx), no bairro da Urca, no Rio de Janeiro (RJ).

Sem disputar uma competição desde o segundo evento do Circuito Mundial em Cancún, no México, Bruno Schmidt e Evandro (DF/RJ) abriram o dia de disputas na quadra 1. A dupla olímpica teve trabalho, mas venceu Igor Borges/Moisés (RJ/BA) por 2 sets a 1 (21/16, 21/23 e 15/5) pelo Grupo B. Na outra partida da chave, Felipe Cavazin e Luciano (PR/ES) fizeram 21/15 e 21/14 contra Leo Vieira/Bruno (DF/AM).

" Primeiro de tudo, estou feliz de voltar a competir, depois de tudo que nosso time passou, do Bruno com Covid-19. Voltar a competir, para nosso time, foi muito importante. Fico feliz com isso. Para iniciar, um tie-break, mas isso faz parte do jogo. Entrou um vento e uma chuva louca aqui na etapa. Mas o importante é a vitória. Conseguimos vencer o primeiro jogo, agora é descansar, estudar o time que a gente vai jogar amanhã e ir com tudo na etapa " Evandro (DF/RJ), jogador

No Grupo A, os líderes do ranking George e André Stein (PB/ES) também começaram com vitória no Rio de Janeiro. Medalhistas de bronze na etapa de Ostrava do Circuito Mundial, no início do mês, eles superaram Felipe/Jefferson (DF/CE) por 2 a 0, parciais de 21/10 e 21/18. Hevaldo e Adelmo (CE/BA) venceram a outra partida da chave contra Vinicius Freitas/Matheuszinho (ES/SE) (19/21, 21/15 e 15/8).

“Foi um tempo doido aqui, né? A gente chegou aqui, parecia que estava abrindo, mas, do nada fechou, começou a ventar muito. Ainda no nosso jogo deu uma diminuída, deu uma segurada, mas estava um pouco difícil de jogar, bola pesada, molhada, mas a gente conseguiu fazer o nosso bem. O George jogou muito, sacou muito, está vindo em um ritmo muito bom de saque. Circuito Brasileiro novamente, estamos felizes de estar aqui, em um espaço lindo de jogar, e bora para o próximo”, disse André.

Pelo Grupo C masculino, Guto/Arthur Mariano (RJ/MS) e Lipe/Anderson Melo (CE/RJ) venceram na primeira rodada. Oscar/Thiago (RJ/SC) e Vitor Felipe/Renato Andrew (PB) largaram na frente no Grupo D. No Grupo D, Saymon/Adrielson (MS/PR) e Bernardo Lima/Eduardo Davi (CE/PR) começaram o torneio com vitória.

Torneio feminino

Bárbara Seixas e Carol Solberg (RJ) iniciaram com um triunfo no torneio feminino . Elas venceram Juliana Simões/Fernanda Melo (PR/BA) por 21/11 e 21/7, no Grupo B. No outro jogo da chave, Erica Freitas/Thati (MG/PB) superaram Aline/Neide (SC/AL) no tie-break (25/23, 19/21 e 18/16).

“O Brasil tem essa vantagem, principalmente no tempo de pandemia, de a gente poder contar com mais torneios aqui em casa. É muito bom. Eu e Carol, a gente está crescendo, gostando cada vez mais de jogar uma com a outra, se entendendo cada vez melhor”, destacou Bárbara.

A dupla olímpica Ana Patricia e Rebecca (MG/CE) foi mais uma a começar vencendo. Elas fizeram 21/12 e 21/18 contra Carol Goerl/Rupia Inck (RS/MG) pelo Grupo A. Carol Horta/Cacá Richa (CE/RJ) também ganharam na chave. Pelo Grupo C, as vencedoras da primeira rodada foram Elize Maia/Thamela (ES) e Juliana/Josi (CE/SC). Andressa/Vitoria (PB/RJ) e Tainá/Victoria (SE/MS) ganharam pelo Grupo D.

No Grupo E, Talita e Maria Elisa (AL/RJ) também largaram na frente, vencendo Andrezza/Fabrine (AM/BA) por 21/17 e 21/13. Taina/Hegê (CE) ganharam de Tory/Ana Luiza (CE/SC) por 2 a 1 (14/21, 21/19 e 15/9) no outro jogo da chave.

A segunda rodada da fase de grupos está sendo disputada nesta sexta-feira (18). Em cada naipe, as quatro melhores campanhas avançam diretamente para as quartas de final, com outras oito equipes se classificando para a repescagem.

*Com informações da Confederação Brasileira de Vôlei

