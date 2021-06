Contaminação por Covid-19 em academia é de 3%, diz pesquisa

A pesquisa foi realizada com 412 academias e mais de 200 mil alunos | Foto: Arquivo pessoal

A pandemia do novo coronavírus impactou muitos setores e entre os afetados estava as academias. Os espaços tiveram que fechar as portas por conta das restrições e os salões sempre cheios de alunos, ficaram vazios. As academias retornaram após flexibilização dos decretos e com a nova realidade surge a dúvida da segurança dos locais.

Uma pesquisa revelou que o índice de proliferação da Covid-19 em academias é de apenas 3,1%. Esta é a resposta que a Startup de gestão de negócios fitness Tecnofit, conseguiu após pesquisa nacional com os gestores de 21 estados pelo Brasil - 412 academias e mais de 200 mil alunos - foram questionados sobre participantes e trabalhadores que foram testados positivos para Covid-19.

A pesquisa revela que entre todos os espaços entrevistados, 36% não tiveram nenhum caso de aluno contaminado e 64% relatou ter havido contaminação de ao menos um aluno ativo. No entanto, dos negócios que tiveram casos de alunos contaminados, mais de 80% afirmaram que o número foi inferior a 10 alunos.

A realidade das academias

A gerente da academia Sun Fitness, Márcia Franco, demonstrou satisfação ao ver o resultado, pois ele revela a realidade que as academias estão vivenciando, e traz a sensação de segurança tanto para os alunos, quanto para os funcionários dos espaços.

" A pesquisa só comprova e retrata a nossa realidade. Além, é claro, de oferecer um sentimento de segurança para os nossos alunos. " Márcia Franco, Gerente da Academia Sun Fitness

Com duas unidades em Manaus, a academia também viveu períodos de dificuldades durante a pandemia. No entanto, Márcia afirma que o momento foi superado e com calma conseguiram reerguer.

“Não diferente das outras, foi difícil para a gente. Tivemos calma para saber lidar com essa situação. Não precisamos dispensar ninguém da nossa equipe e com o auxílio dos programas do governo, nós preparamos a estrutura da academia de acordo com as orientações. Durante esse período que ficamos fechados, todos os planos foram automaticamente prorrogados quando os alunos retornaram, e eles não tiveram prejuízos”, revelou.

As academias devem proporcionar limpeza e álcool em gel para os alunos | Foto: Divulgação

A gerente da academia ainda afirma que apesar da pesquisa revelar uma baixa porcentagem de proliferação do vírus, os cuidados no espaço ainda serão mantidos.

Exercícios diários

Assim como para gestores, o resultado da pesquisa tranquiliza os frequentadores mais assíduos das academias. A grande discussão estava em torno de ir para a academia e praticar exercícios que fazem bem para o meu corpo e mente, ou arriscar em um espaço que pode contribuir para o contágio da covid-19.

A universitária Rafaela Padilha, de 27 anos, tinha essa dúvida. No entanto, decidiu tomar todos os cuidados e continuar indo para a academia quando retornaram. Ela conta que a prática de exercícios vai além do estético e ajuda nos dias em que precisa tirar o estresse.

" O exercício físico é essencial, porque pelo menos para mim, é meu controle do estresse diário, por conta da da faculdade e trabalho. Ajuda também na minha ansiedade. É o momento em que me desligo da correria. É uma questão de saúde física e mental. " Rafaela Padilha, Universitária

O personal trainer Lincoln Lima, de 24 anos, também sentiu falta da academia quando os espaços tiveram que fechar as portas. Além de praticar exercícios, o profissional tinha alunos que dependiam dele, e por isso, teve que buscar readequações.

“Eu comecei a passar treinos online de forma online e por meio das redes sociais. Eu também adotei os treinos em casa. Não fui para academia, esperei um pouco mais. E só voltei quando meus alunos começaram a retornar e foi feito de forma gradativa”, relembrou o personal.





O personal trainer Lincoln Lima continuou praticando exercicios em casa e incentivava os treinos de seus alunos de forma remota | Foto: Arquivo pessoal





Lincoln revela que a melhora da qualidade de vida é um dos principais benefícios que a prática de exercícios pode trazer para a vida, principalmente quando é prescrita e recomendada por um profissional especializado.

" A prática de exercícios melhora a produção, desenvolvimento, funcionamento, e qualidade de vida. Mas vale ressaltar que o exercício físico deve ser feito com o acompanhamento de um profissional qualificado " Lincoln Lima, Personal Trainer

Segurança

Apesar do resultado, é necessário que os frequentadores das academias continuem com os cuidados | Foto: Divulgação

Os cuidados mantidos pela universitária Rafaela foram simples, mas que fizeram toda a diferença. Ela conta que decidiu ir para a academia em horários com menos frequentadores, tomar água em lugares afastados e limpar todos os aparelhos antes de usar.

A pesquisa trouxe o sentimento de segurança, pois demonstra que com todos os cuidados, é possível voltar a viver "o novo normal".

" A gente busca fazer atividades que trazem benefícios para a saúde e combatem o novo coronavírus. A informação e os cuidados nos trazem segurança. " Rafaela Padilha, Universitária

Lincoln acredita que toda e qualquer pesquisa que tenha o objetivo de informar e propagar uma informação correta é válida para todos que desejam começar a retornar seus exercícios.

“Eu acho super válida toda e qualquer pesquisa, principalmente quando ela tem o intuito de propagar a informação e o conhecimento para trazer a sensação de segurança”, finalizou.

