Manaus será representada pela primeira vez em evento off-road

O Transcatarina reúne diversos perfis de off-roaders | Foto: Felipe Sanches/DFOTOS

Acontece em outubro a Transcatarina, um dos maiores eventos off-road do país. O evento acontece na cidade de Fraiburgo, no Vale dos Imigrantes.

Pela primeira vez, Manaus terá três representantes na categoria Adventure 02. O grid já conta com 260 pré-inscritos, sendo 207 confirmados. O 13º Transcatarina terá início no dia 26 de outubro.

As categorias disponíveis são de competição (Máster, Graduados, Turismo, Turismo Iniciante e Turismo Light), e de passeio (Passeio Expedition, Passeio Radical 1 e 2, Camping e Adventure 1, 2 e 3).

O Transcatarina reúne diversos perfis de off-roaders, desde aqueles que gostam de uma competição aos que preferem um passeio.

" Temos várias opções de trilhas: de nível pesado, médio e leve. Basta a pessoa escolher a categoria que mais lhe agrada, colocar o 4x4 na terra, fazer novas amizades e se divertir. O Transcatarina oferece cinco dias de aventura e momentos que ficam registrados na memória " Edson João da Costa, diretor geral do evento

O Transcatarina cortará o estado a partir do Vale dos Imigrantes, passando pela região do Rio do Rastro, até alcançar o litoral sul de Santa Catarina. Serão cerca de 800 quilômetros com muitas trilhas e obstáculos naturais (adequados a cada categoria).

Mistura

O Transcatarina atrai participantes de diversas regiões do país. Até o momento, serão 94 cidades representadas e nove estados: Amazonas, Distrito Federal, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Levando pela primeira vez a bandeira do Amazonas ao Transcatarina, estarão na categoria Adventure 02: Roberto Lima, Francisco Dantas da Silva e José Augusto Portela Moura.

“Conhecemos o Transcatarina por meio de uns amigos que moram em Cuiabá, e agora, estamos bem ansiosos para encarar uma das trilhas mais cobiçadas do meio off-road, e com uma expectativa de explorar ao máximo possível o desempenho do carro”, disse Lima.

Lembrando que, assim como no ano passado, a organização do Transcatarina manterá todas as medidas sanitárias impostas pelo Governo, para evitar a propagação da Covid-19.

O Transcatarina será realizado em um momento importante para o país, uma vez que as projeções para outubro é que a maioria da população já esteja imunizada ao Covid-19 e a economia caminhando para a recuperação. O setor do Turismo será um dos maiores beneficiados pelo evento.

As inscrições estão abertas pelo site www.transcatarina.com.br.

Leia mais:

Mitsubish é a maior campeã de Rally dos Sertões