Palmeiras encara América-MG com novidades no elenco

Danilo Barbosa (à esquerda) treinou com o grupo | Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras está preparado para enfrentar o América-MG neste domingo (20). O time venceu com superioridade o Juventude na última quarta-feira (16) por 3 a 0 e conta com novidades no elenco para o desafio de “Verdões”.

O jogo acontece no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

O elenco se reapresentou na última sexta-feira (18), os meio-campistas Patrick de Paula e Danilo Barbosa treinaram com o grupo, avançaram no processo de transição física e foram as novidades do dia.

Patrick tomou uma pancada no quadril contra a Chapecoense, no dia 6 de junho, e foi desfalque contra CRB-AL, Corinthians e Juventude. Já Danilo sentiu uma lesão na coxa direita antes do primeiro confronto com o CRB-AL pela Copa do Brasil, no dia 3 de junho.

No campo, a comissão técnica de Abel Ferreira comandou, a princípio, uma atividade de ataque contra defesa. Enquanto o time com a posse de bola tinha de “rodar” e infiltrar com passes verticais e inversões, o outro tinha de se movimentar, roubar a bola e realizar a transição rápida, sobretudo pelas laterais.

Na sequência, enquanto os jogadores que atuaram mais tempo em Caxias de Sul-RS fizeram um complemento físico e foram liberados, o restante do elenco colocou em prática um trabalho técnico com dimensões reduzidas e com poucos toques na bola por atleta.

O atacante Gabriel Veron, em tratamento de uma lesão na coxa esquerda, cumpriu um cronograma interno e também no gramado com o Núcleo de Saúde e Performance.

O meio-campista Danilo deu sequência à transição física e o zagueiro Luan, que foi substituído contra o Juventude, iniciou tratamento de um edema na panturrilha direita.

O Verdão soma sete pontos em quatro partidas no torneio nacional, com duas vitórias (Chapecoense e Juventude), um empate (Corinthians) e uma derrota (Flamengo).

*Com informações Palmeiras

