Corinthians empata com o Bahia pelo Brasileirão

O Corinthians entrou em campo para mais um desafio do Brasileirão 2021, mas empatoiu em 0 a 0 com o Bahia no Estádio de Pituaçu, neste domingo (20), pela quinta rodada.

O zagueiro Gil e o lateral-esquerdo Fábio Santos foram homenageados no vestiário. O camisa 4 por completar 300 jogos com o manto do Timão, enquanto o camisa 26, completou 250 jogos.

O lateral-direito Fagner completou 406 jogos, e se tornou o 17º jogador a mais vezes vestir a camisa do Corinthians , superando Baltazar.

O jogo

A partida começou com o Corinthians dando a iniciativa. Logo no primeiro minuto, o time conseguiu sua primeira boa construção ofensiva com Fagner. O lateral cruzou na área e a bola foi desviada para escanteio. Na cobrança, a zaga baiana afastou.

Aos 10 minutos, o Coringão finalizou pela primeira vez. Cantillo fez bom lançamento para Ramiro. O camisa 8 dominou e cruzou rasteiro na área. Gabriel ficou com a bola e finalizou para o gol. O goleiro Matheus Teixeira fez a defesa

Chegando perto do último terço da primeira etapa, a partida seguiu muito equilibrada, mas com o Timão com mais posse de bola e buscando chegar mais ao ataque. Aos 40 minutos, Fagner cruzou na área para Jô. O camisa 77 cabeceou para fora.

Ao estourar a marca de 45 minutos, o árbitro Bruno Arleu de Araújo deu mais um minuto de acréscimo. Passado o minuto, encerrou a primeira etapa no Estádio de Pituaçu, em Salvador. Corinthians 0 e Bahia também 0.

A segunda etapa começou com a primeira finalização do Corinthians com 30 segundos. Fagner arrancou pela direita e chutou de fora da área. O goleiro do Bahia espalmou para escanteio. Na cobrança, a bola foi afastada. Pouco tempo depois, em mais um escanteio cobrado pelo Timão, Gil cabeceou, mas a bola foi pela linha de fundo.

Armando mais ataques, o Alvinegro finalizou novamente aos nove minutos. Cantillo lançou Mateus Vital na ponta esquerda. O camisa 22 dominou a bola em grande estilo, driblou o marcador e finalizou por cima do gol.

Aos 15 minutos, Sylvinho realizou sua primeira alteração na equipe do Corinthians. Entrou o camisa 43 Vitinho na vaga de Roni.

Aos 27 minutos, em jogada construída por Fagner, o lateral serviu Ramiro, que invadiu a área e rolou para Vitinho. O camisa 43 dominou a bola e chutou por cima do gol. Após o lance, os jogadores do Corinthians ficaram reclamando de pênalti em cima de Vitinho. O árbitro foi ao VAR verificar o lance e manteve a decisão de campo. Sem pênalti.

Faltando dez minutos para encerrar a partida, o técnico Alvinegro realizou mais duas mudanças no Timão. Adson e Cauê entraram nos lugares de Ramiro e Jô. Aos 43 minutos, Sylvinho realizou mais uma substituição. Entrou Araos no lugar de Mateus Vital. No lance seguinte, o Bahia fez uma grande jogada e exigiu uma bela defesa de Cássio.

Com o empate, o Corinthians chegou a cinco pontos no Brasileirão e ocupa momentaneamente a 10ª colocação.

O Corinthians retorna a campo novamente pelo Brasileirão 2021 na próxima quinta-feira (24). Na Neo Química Arena, o Timão recebe o Sport em partida válida pela sexta rodada da competição, às 19h (Brasília).

