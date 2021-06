Manaus FC divulga novo uniforme de 2021 e reforço no ataque

O Manaus FC é o clube que completou oito anos em 2021 e já sonha com novos voos na Série C do Campeonato Brasileiro. Para isto, o time inova e divulga mudanças.

O clube divulgou oficialmente neste domingo (20) novos uniformes para a temporada 2021. Inspirado no tema "O time da floresta", o clube buscou representar o maior patrimônio do estado, a floresta amazônica.

Os novos uniformes do Gavião do Norte possuem estilo moderno, que ao mesmo tempo, retrata a vegetação da tradicional floresta amazônica, como explica Fernando Silva, designer responsável pela arte que inspirou a criação das camisas.

O Gavião Real terá pela primeira vez um terceiro uniforme | Foto: Divulgação

" Nosso povo historicamente tem sua força vinda da floresta. O manto procura representar nossa cultura indígena. O Manaus mesmo sendo novo, tem garra e força que representa nosso estado, essa foi a ideia colocada na camisa " Fernando Silva, designer

Na temporada de 2021, o Gavião Real terá pela primeira vez um terceiro uniforme, desenvolvido pelo vencedor do concurso criado pelo clube em 2019. O criador, Matheus Moxi, explicou que suas referências foram o belo e histórico Teatro Amazonas, juntamente com a majestosa Arena da Amazônia.

"O nome do clube é Manaus, um clube que em seu nome representa nossa cidade. Os elementos que envolvem a camisa representam nossa arena, nosso histórico teatro, essa foi a ideia passada para camisa, algo que representasse nossa região amazônica", afirmou.

Onde adquirir

As novas camisas do Gavião Real podem ser adquiridas na loja oficial do clube, localizada na rua Salvador, 441, no mini shopping próximo.

Reforço no ataque

O atacante João Diogo, de 22 anos foi contratado pelo time. João chega após boa passagem pela URT (MG), onde disputou o Campeonato Mineiro e marcou três gols.





| Foto: Reprodução

Natural de Santarém (PA), João teve formação nas categorias de base do Cruzeiro (MG) e Figueirense (SC), onde se profissionalizou em 2019 e disputou a Série B pelo clube catarinense. João também possui passagem pelo Karpaty, da Ucrânia, CRB (AL) e Remo (PA).

Elenco atualizado:

Goleiros: Gleibson, Renan Rocha e Pedro Henrique;

Laterais: Edvan, Igor Carvalho, Assis, Dudu Mandai e Ronaell;

Zagueiros: Luis Fernando, Spice, Jefferson, Marcão e Marcelo Augusto;

Volantes: Gilson, Márcio Passos, Vinicius Barba, Yuri e Guilherme Amorim;

Meias: Gabriel Davis, Tabatinga, Marcelinho, Anderson Paraíba, Erivelton e Allan Dias;

Atacantes: Philip, Alex, Douglas Lima, Diego Rosa e Vitinho;

Centroavantes: Vanilson e Rhafael.

*Com informações da assessoria

