São Paulo perde para o Santos por 2 a 0

Com o resultado, o São Paulo soma dois pontos ganhos | Foto: Rubens Chiri- SPFC

O São Paulo desceu a Serra do Mar e não agradou dentro de campo , na noite deste domingo (20). O time enfrentou o Santos na Vila Belmiro pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2021 e perdeu por 2 a 0.

O Tricolor iniciou o jogo com Volpi; Diego, Bruno Alves e Reinaldo; Igor Vinícius, Liziero, Gabriel Sara, Rigoni e Welington; Luciano e Eder.

Aos três minutos de jogo, a primeira chance do São Paulo veio com Liziero, que arriscou um chute de fora da área por cima do gol. Aos 25 minutos, Eder cobrou falta pela direita com força, mas a bola passou à esquerda do gol. No lance seguinte, o Santos abriu o placar com Marinho.

No segundo tempo, aos nove minutos, Igor Vinícius chegou a marcar para o Tricolor, mas o lance foi anulado por impedimento de Eder no início da jogada.

Aos 35 minutos, o técnico Hernán Crespo mudou novamente o time, com as substituições de Rigoni por Talles e de Diego por Léo. Na sequência, o meia fez nova boa jogada e passou para Talles, que devolveu a pelota para a área, mas não encontrou finalizador. A pressão são-paulina não conseguiu diminuir o placar da partida.

O técnico são-paulino, Hernán Crespo , concedeu entrevista coletiva, o comandante do Tricolor mostrou confiança de que, com paciência, o resultado positivo virá nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro.

" Acho que precisamos impor nosso jogo com mais tempo, recuperar energia e recuperar atletas, que vêm muito desgastados fisicamente e, mesmo assim, estão se esforçando demais, o que me causa muito orgulho. Continuo a dizer que com paciência e tempo, nossa melhora vai chegar, pois temos vontade e esforço de todos " Hernán Crespo, treinador

O meia Benitez, que voltou a atuar após oito jogos fora dos campos em recuperação de uma lesão, também falou após a partida. O camisa 8 destacou a vontade do time em encontrar o caminho das vitórias no torneio nacional.

Com o resultado, o São Paulo soma dois pontos ganhos e ocupa a 17ª posição no campeonato. A próxima partida do Tricolor é no Morumbi, contra o Cuiabá, na quarta-feira, dia 23 de junho, às 19 horas.

*Com informações SPFC

