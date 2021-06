Feminino: Palmeiras goleia Napoli no Brasileirão

As Palestrinas encerram sua participação na primeira fase na próxima quinta-feira (24) | Foto: Fabio Menotti

O Palmeiras bateu a equipe do Napoli pelo placar de 8 a 0, em partida válida pela décima quarta rodada do Brasileiro Feminino , na noite deste domingo (20), no Allianz Parque.

A artilheira Bia Zaneratto (duas vezes), a meia Duda Santos, a atacante Maria Alves e as zagueiras Thais (duas vezes), Agustina e Tainara balançaram as redes pelo Verdão na maior goleada do ano.

A equipe chegou a 34 pontos em 14 jogos no torneio nacional. O Alviverde, já classificado para a próxima fase, acumula 10 vitórias, quatro empates e nenhuma derrota, além de 42 gols marcados e nove sofridos.

As Palestrinas encerram sua participação na primeira fase na próxima quinta-feira (24), contra a equipe do Minas Brasília, às 15h, no Maria Abadia (Abadião), em Brasília-DF.

A partida

A pressão veio por parte da equipe do Palmeiras e teve efeito logo no início da partida. A capitã Bia Zaneratto driblou a goleira e finalizou para marcar o primeiro gol, aos 10 minutos da primeira etapa. Apenas três minutos depois, Maria Alves cruzou para Thais mandar a bola para o fundo da rede e ampliar o placar.

Aos 43, Bruna Calderan arriscou de longe, a goleira deu o rebote e Duda Santos aproveitou a chance para balançar as redes adversárias.

Nos acréscimos, aos 46, Calderan cruzou e Thais subiu para cabecear e marcar seu segundo gol na partida.

Decididas a ampliar o resultado, aos 10, Julia Bianchi cobrou o escanteio e Agustina finalizou de cabeça para marcar o quinto gol palmeirense.

Em seu primeiro jogo como titular, Maria Alves também marcou seu primeiro gol pelo Palmeiras, após receber dentro da área e mandar uma bomba para o fundo do gol, aos 31. Katrine cobrou escanteio, a argentina Agustina desviou de cabeça e Tainara marcou o sétimo gol, aos 35.

No minuto final da partida, aos 49, uma tabelinha entre Chú e Bia Zaneratto resultou no segundo gol da artilheira na partida e no fechamento do placar em 8 a 0 para o Palmeiras feminino.

