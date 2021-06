Brasil inicia preparação para duelo contra a Colômbia

Este será o 11º confronto entre Brasil e Colômbia na história da CONMEBOL Copa América | Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O Brasil venceu o Peru por 4 a 0, na última quinta-feira (17), pela CONMEBOL Copa América 2021 e já está em preparação para o jogo da próxima quarta (23), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

A Seleção Brasileira foi a campo na manhã deste sábado (19) para treino na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Sob o comando do técnico Tite, os jogadores foram ao campo 1 do CT para uma atividade intensa.

Os atletas iniciaram o treinamento com um trabalho de posse de bola em espaço reduzido. Com Danilo e Éder Militão como coringas, os jogadores foram divididos em duas equipes e tinham até três toques na bola para manter a posse em uma área delimitada no gramado.

Os goleiros entraram em cena. Em espaço reduzido, os jogadores fizeram um treino de cinco contra cinco, com conclusão a gol. A atividade contava com quatro jogadores fora da área marcada pela comissão técnica, que contribuíam eventualmente com a troca de passes do ataque. Na segunda-feira (21), o time deu sequência ao trabalho na Granja Comary.

Retrospecto vitorioso





Os torcedores devem ter otimismo para este jogo pois, até aqui, foram 31 jogos com 18 vitórias da Seleção, dez empates e apenas três triunfos dos colombianos.

O último encontro entre as duas equipes foi em setembro de 2019. No Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, Brasil e Colômbia ficaram no empate por 2 a 2. Casemiro e Neymar marcaram os gols da Seleção, enquanto Muriel, duas vezes, anotou para os Cafeteros.

A Colômbia também é o último adversário sul-americano que o Brasil enfrentou em uma Copa do Mundo FIFA. Pelas quartas de final do Mundial de 2014, a Seleção Brasileira venceu por 2 a 1 na Arena Castelão, em Fortaleza. Os gols da partida foram marcados por Thiago SIlva e David Luiz (de falta).

Este será o 11º confronto entre Brasil e Colômbia na história da CONMEBOL Copa América. A última vez em que os dois se enfrentaram, os colombianos levaram a melhor. No total, são dez jogos pela competição, com sete vitórias do Brasil, um empate e duas derrotas.

