Copa América contabiliza 140 casos de Covid-19, diz Conmebol

O número de infectados corresponde à 0,9% do total | Foto: Igo Estrela/Metrópoles

A Conmebol, responsável pela realização da Copa América no Brasil, divulgou nesta segunda (21), um balanço sobre a situação sanitária até este momento da competição.

Chega a 140 o número de infectados por covid-19 durante a realização da competição. A maioria é de operários, membros de delegações e funcionários terceirizados, segundo destaque do próprio informativo. Desde o início do torneio foram realizados 15.235 testes. O número de infectados corresponde à 0,9% do total.

Ainda segundo a Conmebol, a incidência de casos está diminuindo em comparação ao último balanço divulgado pela entidade em parceria com o Ministério da Saúde.

De acordo com o boletim, todos os envolvidos na Copa América passam por testes de PCR regularmente. A testagem, segundo a Conmebol, atende desde atleta a pessoal operacional da confederação, incluindo árbitros, técnicos, assistentes e funcionários terceirizados.

Contaminação dobra

No último dia 15 de junho, o número de casos chegou a 52 . Antes de completar uma semana os testes positivos mais que duplicaram. A Seleção que mais sofreu com os casos de covid-19 foi a Venezuela, primeiro adversário do Brasil na competição.

A grande promessa do Ministério da Saúde era da testagem nos atletas a cada 48 horas. Marcelo Queiroga, ministro da saúde, disse no último dia 7, que este seria um dos protocolos de segurança sanitária para Copa América.

A organização do torneio vai se locomover entre as quatro cidades-sede (Brasília, Cuiabá, Goiânia e Rio de Janeiro) por meio de voos fretados. Os membros das equipes ficarão em quartos individuais em andar isolado de hotéis e terão restrição a circulação fora dos estabelecimentos.

Um pé atrás

Segundo informações do jornal espanhol As, os jogadores da Seleção Brasileira já teriam decidido não participar do torneio . Além disso, os atletas estariam em contato com líderes de outras seleções sul-americanas para organizar um movimento de debandada da competição.

O movimento contra a Copa América teria começado assim que os jogadores brasileiros atuantes na Europa souberam que a competição seria realizada no Brasil.

