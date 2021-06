Terceira idade participa de atividades físicas em campo de Manaus

A Prefeitura de Manaus retoma gradualmente as atividades físicas ao ar livre na cidade | Foto: Divulgação Semcom





Manaus - Os benefícios do esporte para a terceira idade são diversos, entre eles está em envelhecer biologicamente com saúde e manter a capacidade funcional, dar ao idoso mais independência, autonomia para realizar tarefas cotidianas sem o auxílio de outras pessoas.

Idosos de Manaus participaram de atividade esportivas nesta terça (22), no campo do Rouxinol, no bairro Cidade Nova, zona Norte. Tênis de mesa, dança, aeróbica, boliche e basquete são algumas das atividades que os idosos realizam de maneira orientada, buscando mais saúde, além da diversão de se realizar uma atividade ao ar livre e de maneira conjunta.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Subsecretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), vinculada à Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), retoma gradualmente as atividades físicas ao ar livre na cidade de Manaus.

" Estamos retornando aos poucos com os trabalhos, sempre com todos os cuidados necessários. Inclusive, só podem participar das aulas os que já tomaram as duas doses da vacina contra a Covid-19. A determinação do prefeito David Almeida para nossa pasta é o bem-estar do idoso, visando a atividades multidisciplinares que possam melhorar a saúde mental e física " Platiny Soares, subsecretário da Semjel





A dona de casa Ana Maria Magalhães, de 68 anos, comentou sobre sua trajetória com as atividades físicas oferecidas pela Prefeitura de Manaus nesta época de pandemia da Covid-19.

“Eu antes não fazia atividades físicas, só ficava cuidando de casa e dos filhos, mas, quando eu conheci aqui, foi tudo na minha vida, é ótimo. É bom para a saúde do idoso, melhor do que ficar em casa sem fazer nada, sentindo um monte de dor no corpo, e aqui a gente dança, pula, se diverte, me sinto ótima, com muita saúde, e muito acolhida pelas professoras. A prefeitura criou isso e é muito importante para nós”, agradeceu Ana Maria.

As atividades físicas ajudam a envelhecer com saúde | Foto: Divulgação Semcom

A programação e os locais onde a Prefeitura de Manaus está atuando no desenvolvimento de atividades físicas serão disponibilizados no portal oficial da prefeitura e nas redes sociais da prefeitura e da Semjel, assim que os espaços estiverem em total funcionamento.

