Flamengo encara Fortaleza no Maracanã com novidades no elenco

O time retornou ao trabalho na segunda (21), no Ninho do Urubu | Foto: Alexandre Vidal / CRF

O Flamengo enfrenta o Fortaleza pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, nesta quarta-feira (23), às 19h. A equipe rubro-negra está na 10ª posição, com seis pontos e duas partidas a menos.

O clube tenta superar a derrota para o Bragantino no último sábado (19) por 3 a 2, também no Maracanã. O Flamengo foi melhor em criação das jogadas, mas foi castigado pelo rival.

Para o jogo contra o Fortaleza, o Rubro Negro vem com novidades. O volante Thiago Maia e o atacante Pedro participaram normalmente do coletivo que contou com os jogadores que não atuaram no fim de semana.

Thiago participou de um tempo da atividade e segue em processo de retorno aos gramados. O volante está sendo preparado para voltar ao time carioca na sequência da temporada.

Pedro já vinha treinando desde sexta-feira. O jogador se recuperou após testar positivo para covid-19. Ele deve ser titular nesta partida. Pedro é centro da disputa entre Flamengo e CBF pela convocação para a Olimpíada. O jogador, em princípio, tem condição de jogo até o início de julho.

A diretoria rubro-negra já entrou com uma ação no STJD para liberar Pedro após este período.

O time retornou ao trabalho na segunda (21), no Ninho do Urubu. A semana será marcada também pela despedida do volante Gerson, que fará sua última partida com a camisa 8 do Flamengo.

A equipe de Rogério Ceni enfrentará o vice-líder Fortaleza, ex- time do treinador. Gerson está de saída para o Olympique de Marselha, da França, e viaja no dia seguinte para a Europa.

Mas muito se fala na possibilidade da diretoria rubro-negra ir ao mercado. Entre os nomes cogitados nos bastidores está o de Thiago Mendes, ex- São Paulo que está no Lyon, também da França.

Outro nome especulado é o de Felipe Anderson, revelado pelo Santos e que pertence ao West Ham, da Inglaterra. O jogador, que não está nos planos do clube inglês, atuou pelo Porto, de Portugal, na última temporada.

Com a derrota para o Bragantino, o Flamengo caiu para a décima posição na tabela, mas tem dois jogos a menos que os líderes.

Rival preparado





O time já está em solo carioca após treinos intensos na capital cearense. Os torcedores acreditam no jogo difícil, mas com resultado positivo para o clube. “Vamos para cima Leão. Estamos confiantes que virão com a vitória”, disse Diego Oliveira.

Leia mais:

Flamengo joga sem comando de Ceni no Brasileirão