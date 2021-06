Confrontos nas oitavas de final da Copa do Brasil são decididos; veja

Em pote único, os times foram sorteados sem ordem definida | Foto: Reprodução

A Copa do Brasil segue para duelos finais após dar zebra dos principais times na competição e restrições impostas por conta da Covid-19.

A CBF sorteou nesta terça-feira (22) os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Sem o atual campeão Palmeiras, que caiu para o CRB, os oito duelos foram definidos.

Em pote único, os times foram sorteados sem ordem definida.

Veja a lista de confrontos:

São Paulo x Vasco

Fluminense x Criciúma

Grêmio x Vitória

CRB x Fortaleza

Flamengo x ABC

Athletico-PR x Atlético-GO

Bahia x Atlético-MG

Juazeirense x Santos.

O mando de campo também é definido por sorteio. Os 16 times se enfrentam em partidas de ida e volta, sem gol qualificado. Vale lembrar que a partir desta fase os jogos passam a contar com árbitro de vídeo.

Decepção para torcidas

O Palmeiras e o Corinthians estão fora da próxima fase da Copa do Brasil. O Verdão perdeu nos pênaltis para o CRB e o Coringão foi eliminado pelo Atlético- GO após empate, na segunda semana do mês de junho.

O Verdão recebeu a equipe do CRB e após ter vencido o time alagoano no jogo de ida por1 a 0, com gol de Willian Bigode, a partida foi para os penais. Nas penalidades, o rival levou a melhor pela contagem de 5 a 3.

O Timão precisava de uma vitória por três gols para seguir na Copa do Brasil. A equipe só empatou com o Atlético-GO por 0 a 0, em Goiânia, e também está fora da competição. A eliminação é a terceira do Alvinegro na atual temporada.

Leia mais:

Vasco enfrenta Boa Vista para avançar na Copa do Brasil