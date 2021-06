Seleção feminina enfrenta Japão por lugar na final da Liga das Nações

Na última edição da competição, em 2019, o Brasil ficou com a medalha de prata | Foto: Divulgação/FIVB

A seleção brasileira feminina de vôlei entrará em quadra às 11h (Horário de Brasília) desta quinta-feira (24) em busca de um lugar na decisão da Liga das Nações.

O Brasil terá pela frente o Japão pela semifinal da competição, em Rimini, na Itália. A outra partida semifinal reunirá Estados Unidos e Turquia.

O Brasil terminou a fase de classificação em segundo lugar, com 40 pontos (13 vitórias e duas derrotas). O Japão veio logo atrás, em terceiro lugar, com 33 pontos (12 resultados positivos e três negativos). Na fase classificatória, as brasileiras superaram as japonesas por 3 sets a 0.

Um dos destaques do Brasil na competição, a central Carol comentou sobre a expectativa para a semifinal da Liga das Nações contra o Japão.

" A expectativa para a semifinal contra o Japão é muito boa. Estamos felizes com a evolução do time até o momento na competição. O Japão é uma equipe de tradição e que evoluiu bastante nessa Liga das Nações. É um time coeso que comete poucos erros, defende muito e joga com muitas mexidas. O nosso saque será muito importante e vamos precisar jogar muito bem taticamente. Estamos confiantes e sabendo que vai ser um jogo difícil. Vamos em busca dessa vaga na final " Carol, central da Seleção

A seleção feminina luta por um título inédito. Na última edição da competição, em 2019, o Brasil ficou com a medalha de prata depois de ser superado pelos EUA na decisão por 3 sets a 2.

Brasil vence Alemanha

A seleção brasileira masculina de vôlei venceu mais uma partida na Liga das Nações e segue na liderança isolada. Na última terça-feira (22), o Brasil passou pela Alemanha por 3 sets a 0 (25/21, 25/21 e 25/23), em Rimini, na Itália. Foi a 13º resultado positivo do time verde e amarelo na competição.

O Brasil aparece na primeira colocação, com 38 pontos (13 vitórias e uma derrota). A Polônia é a segunda colocada, com 36 pontos e 12 resultados positivos. As duas seleções já estão garantidas nas semifinais.

A equipe verde e amarelo encerrará a participação na fase classificatória às 16h desta quarta-feira (23) contra a Rússia.

*Com informações da Confederação Brasileira de Vôlei

