Manaus FC faz bom início de campanha em 2° ano na Série C

Em 2021, o Tetracampeão Amazonense postulou dentro da zona de classificação em três das quatro rodadas iniciais | Foto: Ismael Monteiro / Manaus FC

A chegada do Manaus FC na Série C de 2020 foi marcante para a história do clube. O Gavião do Norte não conquistou o acesso na primeira vez em que disputou a terceira divisão do futebol brasileiro, mas se fez presente dentro do G4.

Em seu ano de estreia na Série C, o Manaus FC terminou em 5⁰ colocado no Grupo A, somando 26 pontos, somente três atrás do 4⁰ colocado. Ao todo, em 18 jogos foram seis vitórias, oito empates e somente quatro derrotas. Além disso, foram 19 gols marcados e 18 sofridos.

Nas quatro primeiras rodadas do campeonato, Manaus venceu somente uma partida, no caso, contra o Paysandu na Arena da Amazônia por 2 a 1, debaixo de muita chuva.

2021

Com mais experiência, o Gavião Real estreou com uma vitória convincente sobre uma forte e centenária equipe, o Santa Cruz (PE), por 2 a 0.

Após se recuperar da derrota fora de casa contra o Volta Redonda (RJ), o Manaus venceu o Floresta (CE), por 2 a 1, resultado que proporcionou seis pontos ao Esmeraldino, que mesmo não conquistando um resultado positivo fora de casa contra o Altos, ainda está dentro do G4 do Grupo A.

Outro comparativo, é que nas primeiras quatro rodadas de 2020, o Manaus havia marcado somente três gols na competição, já em 2021, são seis gols marcados, a terceira melhor artilharia da competição.

Próximos desafios

Os próximos compromissos do Gavião serão dentro de casa. Neste próximo sábado (26), diante da Tombense (MG), pela 5⁰ rodada, às 16h. Já pela 6⁰ rodada, o compromisso é no dia 3 de julho, às 15h30, contra a Jacuipense (BA).

Retomando os trabalhos nesta segunda-feira (22), o Manaus FC realizou atividades físicas. O volante Vinicius Barba destacou sobre o foco da equipe os dois jogos em casa onde o clube pode continuar somando pontos para permanecer no G4.

" Sabíamos que seria um jogo difícil contra o Altos. Tiramos um aprendizado pra esses dois jogos em casa. Tenho certeza que vamos estar preparados " Vinicius Barba, volante

O treinador Marcelo Martelotte também avaliou as próximas duas rodadas em casa e frisou que cada jogo tem uma grande importância.

"Todo jogo é importante, e a gente sabe que quando você joga em casa a responsabilidade é maior. Temos feito bem nossos jogos no nosso estádio, temos uma semana cheia para trabalhar, a Tombense é um adversário que vêm em ascensão, então a gente vai ter que trabalhar forte e se preparar", declarou.

O Manaus FC volta a treinar na tarde desta quarta-feira (23) com foco na sequência da Série C.

*Com informações da assessoria

