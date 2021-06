Ronaldinho Gaúcho pode ser preso por dever pensão e ostentar em Dubai

Priscilla também procura provar sua união estável com Ronaldo | Foto: Reprodução

Ronaldinho Gaúcho está, novamente, metido em polêmica. Desta vez, o ex-jogador, que se encontra em Dubai, em uma viagem luxo, pode ser preso quando chegar no Brasil.

A Justiça acatou o pedido de execução e penhora de bens do jogador a pedido de sua ex-noiva, Priscilla Coelho. Segundo a advogado de Priscilla, Alberto Medrado, ao Extra, o jogador não deposita a pensão desde novembro.

“Promoveremos a execução de todos estes meses sem pagamento, a princípio só requerendo bloqueio de valores em bancos e penhora de bens. Mas, futuramente, caso esse comportamento persista, vamos ser mais incisivos, podendo requerer até mesmo a prisão civil por falta de pensão”, explicou.

Priscilla também procura provar sua união estável com Ronaldo, com quem diz ter namorado por seis anos, e requer partilha de bens pelo tempo que ficaram juntos.

“O que me deixa triste e perplexa é que essa pensão é pouco demais para tudo o que o Ronaldo tem e para o que gasta. Enquanto ele não cumpre seu dever e faz a Justiça de tola, eu me viro sem saber quando vou receber o que já é meu determinado pela lei”, lamenta Priscilla.

"Festão" e aglomeração

Em março deste ano, Ronaldinho Gaúcho completou 41 anos em grande estilo e com direito a festa com aglomeração em meio a pior fase da pandemia de Coronavírus. Famoso compareceram para a comemoração e o caso ganhou as redes sociais.

Conforme dá para ver nas redes sociais, o craque fez um evento em seu haras (lugar onde reproduz e seleciona raças de cavalos), no Rio Grande do Sul. MC Livinho, Young Mascka e MC Lan estiveram no local.

De acordo com informações de presentes na festa, só não era permitida a entrada de telefones celulares e câmeras fotográficas.

A festa teria sido iniciada na noite de sábado e continuou até o dia seguinte. Algumas imagens registradas no Instagram mostram que os convidados curtiram as dependências do haras. O evento foi recheado de funk e pagode e até um bonequinho personalizado do ex-atleta.

