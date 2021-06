“Superpraia” inicia no RJ com primeira rodada da fase de grupos

O torneio continua nesta quarta (23) | Foto: William Lucas/Inovafoto/CBV

O Superpraia é o evento que encerra a temporada Open 20/21 do Circuito Brasileiro de vôlei de praia e reúne as 20 duplas de melhor ranking.

A competição começou nesta terça-feira (22) com a primeira rodada da fase de grupos nos dois naipes. Ao todo, foram disputadas 20 partidas nas três quadras da arena montada na Escola de Educação Física do Exército.

O torneio continua nesta quarta (23), a partir de 8h. O confronto que abriu a quadra 1 foi com Oscar/Thiago (RJ/SC) contra Pedro Solberg/Arthur Lanci (RJ/PR), pelo Grupo D.

" A gente veio para esse primeiro dia com tudo, porque o primeiro jogo é sempre muito importante na competição. E a gente jogou contra um time que está empolgado, está jogando bem, então a gente sabia a importância de estar ligado, de fazer uma boa partida. A gente conseguiu sacar bem, fazer ótimos contra-ataques, definir também. Agora a gente vai para o próximo jogo tentando fazer nosso melhor, tentar colocar o mesmo ritmo, enfrentando uma equipe boa. É o último torneio da temporada, a gente tem que jogar leve, tem que se divertir, e aproveitar o máximo que der. Esporte é isso, diversão e competição " Thiago, competidor

Pedro Solberg e Arthur Lanci (RJ/PR) conquistaram a última vitória da manhã desta terça. Eles venceram Adrielson/Renato Andrew (PR/PB) por 2 sets a 1 (21/17, 18/21 e 15/12), pelo Grupo D.

“Foi suado porque é um time muito forte que a gente jogou. O Adrielson joga muito há um bom tempo, o Renato também. Acho que a gente começou mal os dois primeiros sets, mas teve a cabeça forte para buscar o jogo. Pensamos ponto a ponto, firmes na nossa tática, e quando teve que mudar, acho que a gente mudou bem. A gente pensa como time e acho que está olhando para frente junto. Então a gente vai acabar se estruturando mais para frente e, com certeza, vai chegar nas cabeças“, afirmou Pedro.

No Grupo A, George/André Stein (PB/ES) e Bernardo Lima/Eduardo Davi (CE/PR) começaram a competição com vitória. Guto/Arthur Mariano (RJ/MS) e Hevaldo/Adelmo (CE/BA) largaram na frente no Grupo B. No Grupo C, Bruno Schmidt/Evandro (DF/RJ) e Maia/Vinicius Cardozo (RJ) começaram com vitória. Vinicius Freitas/Vitor Felipe (ES/PB) e Allison Francioni/Fabio (SC/CE) venceram pelo Grupo E.

Feminino

Na competição feminina , Ana Patricia/Rebecca (MG/CE) e Erica Freitas/Thati (MG/PB) ganharam na primeira rodada do Grupo A. Bárbara Seixas/Carol Solberg (RJ) e Verena/Angela (CE/DF) abriram o Grupo B com vitória.

Elize Maia/Thamela (ES) e Aline/Neide (SC/AL) venceram pelo Grupo C. No Grupo D, Taiana e Hegê (CE) venceram Tory/Ana Luiza (CE/SC) por 21/14 e 21/12, e Juliana e Josi (CE/SC) fizeram 21/14 e 21/13 contra Izabel/Teresa (PA/DF) pelo Grupo D.

No Grupo E, Tainá e Victoria (SE/MS) ganharam de Talita/Maria Elisa (AL/RJ) por 2 a 0 (22/20 e 21/12), e Andressa/Vitória (PB/RJ) venceram Fabrine/Solange (BA/DF) por 21/11 e 21/10.

“Nosso time está fazendo um grande trabalho. Estou muito feliz e orgulhosa pela dedicação. Acho que durante todo esse tempo difícil que a gente está vivendo, conseguimos manter o foco, o trabalho forte. Isso que a gente está mostrando em quadra é consequência do nosso trabalho. Estamos gratas e só queremos mais”, disse Andressa.

*Com informações da Confederação Brasileira de vôlei

