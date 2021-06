Palmeiras treina posicionamento para encarar Red Bull Bragantino

Após o aquecimento, o elenco foi dividido em duas equipes para um trabalho compactado no gramado de saídas de bola e transições ofensivas | Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras enfrenta o Red Bull Bragantino na quarta-feira (23), às 19h, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista-SP, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time treinou nesta terça-feira (22), na Academia de Futebol. O técnico Abel Ferreira comandou atividades técnicas e táticas em busca da terceira vitória seguida no nacional.

Após o aquecimento, o elenco foi dividido em duas equipes para um trabalho compactado no gramado de saídas de bola e transições ofensivas, exercitando também marcação e movimentações específicas. Depois, separados em dois grupos para atividades táticas posicionais, fizeram trabalhos simultâneos com ênfase nos passes e nas finalizações.

Ao final do treinamento, alguns atletas praticaram cobranças de falta e pênaltis, enquanto outros realizaram trabalhos individuais específicos de cada posição.

O meio-campista Danilo, em transição física após recuperar-se de uma lesão na coxa esquerda, participou de toda a atividade integrado ao grupo (atuou como coringa na primeira parte, com menor exigência física). Os atacantes Breno Lopes e Rony, desfalques contra o América-MG em razão de desgaste muscular e amigdalite bacteriana, respectivamente, também treinaram.

O Verdão é o quarto colocado no Brasileirão, com 10 pontos conquistados – o Red Bull Bragantino é o terceiro, com um ponto de vantagem. O time vem de vitórias consecutivas sobre o Juventude, por 3 a 0, em Caxias do Sul-RS, e sobre o América-MG, por 2 a 1, no Allianz Parque.

Vitória

A última conquista do Verdão foi contra o América-MG por 2 a 1, neste domingo (20), no Allianz Parque, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira comentou sobre a atuação do time dentro da arena palestrina.

“O nosso adversário conseguiu aproveitar a nossa desconcentração em nossas tarefas durante a primeira parte. Na segunda parte, vi uma equipe com ambição, não satisfeita com o resultado. Marcamos o segundo gol no último segundo, mas antes tivemos duas oportunidades com o Luiz Adriano, uma com o Willian e uma na trave com o Deyverson. O 2 a 1 deveria ter acontecido pelas oportunidades”, afirmou o comandante.

Leia mais:

Palmeiras encara América-MG com novidades no elenco