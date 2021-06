Bragantino vence Palmeiras e assume ponta do Brasileiro

A eficiência do Bragantino no primeiro tempo deixou a maior presença ofensiva do Palmeiras | Foto: Ari Ferreira

O Red Bull Bragantino passará a noite na liderança do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (23), o Massa Bruta derrotou o Palmeiras por 3 a 1 no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela sexta rodada da competição. O atacante Ytalo, no centésimo jogo dele pelo Braga, foi o destaque da noite, com três gols.

A equipe do interior foi a 14 pontos, dois a mais que o Athletico-PR, que joga nesta quinta-feira (24), contra o Bahia, no estádio de Pituaçu, em Salvador, às 21h30 (horário de Brasília). O Verdão, estacionado nos dez pontos, continua na quarta posição, mas pode ser superado na sequência da rodada.

A eficiência do Bragantino no primeiro tempo deixou a maior presença ofensiva do Palmeiras em segundo plano. Os anfitriões saíram na frente aos dez minutos, com Ytalo, aproveitando o rebote do goleiro Vinícius Silvestre, após finalização do também atacante Artur, da entrada da área.





O Verdão teve duas boas oportunidades, aos 15 e aos 19 minutos, mas parou em Cleiton. Na primeira, o meia Gustavo Scarpa arriscou de fora da área, forçando o goleiro a se esticar no cantinho esquerdo para fazer a defesa. Depois, o atacante Deyverson cabeceou com perigo, mas o camisa 18 efetuou outra boa intervenção. Quando conseguiu responder, o Massa Bruta fez o segundo gol. Aos 44, Ytalo foi lançado às costas da zaga e bateu na saída de Vinícius Silvestre.

Na etapa final, o técnico Abel Ferreira sacou o lateral Marcos Rocha e colocou Breno Lopes. Coube ao atacante descontar para o Palmeiras aos 20 minutos, em chute de primeira, após cruzamento do lateral Victor Luís pela esquerda. O Verdão seguiu no ataque, mas não só pouco assustou o Bragantino, como aumentou a vantagem no fim. Aos 42 minutos, o lateral Edmar alçou a bola pela esquerda, Artur ajeitou e Ytalo concluiu, chegando ao hat-trick e fechando o placar.





Pela sétima rodada, o Palmeiras terá pela frente o Bahia neste domingo (27), às 20h, no Allianz Parque, em São Paulo. Na segunda-feira (28), no mesmo horário, o Bragantino visita o Atlético-GO no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.







*Com informações da Agência Brasil

