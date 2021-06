Tite fica a quatro vitórias de igualar recorde de Zagallo na seleção

| Foto:

O técnico Tite completou cinco anos na seleção brasileira no último domingo (20) e já se aproxima, após a vitória contra a Colômbia, do recorde alcançado por Zagalo, com apenas quatro triunfos atrás do número de vitórias consecutivas pelo Brasil. Zagalo tem 14 e Tite, a decima.

Quando questionado sobre estar perto de bater o recorde do ex-técnico, Tite deixou César Sampaio responder, que acabou minimizando a sequência, falando que o Brasil está em busca de conquistas.

"É uma marca importante, mas temos traçados nossos objetivos maiores como norte. É parte de um processo. Entramos classificados e não nos acomodamos com isso. O objetivo maior nosso são as conquistas. Ficamos felizes por essa classificação (em primeiro no grupo), por ratificar tudo isso, por vencer não só nosso adversário, mas também as adversidades. Sempre pensamos muito mais do que uma sequência de vitórias, procuramos sempre conquistas", disse.

O treinador tem 57 jogos comandando o canarinho, com 43 vitórias, dez empates e quatro derrotas.

Derrotas





A última vez que a seleção brasileira perdeu foi no dia 15 de novembro de 2019, por 1 a 0, contra a Argentina. Após isso, o time venceu Coreia do Sul, Bolívia, Peru (duas vezes), Venezuela (duas vezes), Uruguai, Equador, Paraguai e Colômbia.

A seleção deve voltar a campo no próximo domingo (27), contra o Equador, em Goiânia, no estádio Olímpico, na última rodada do Grupo B da Copa América, mas já classificada com o primeiro lugar garantido para as oitavas de final.

Acompanhe a sequência de vitórias na tabela

Brasil 3 x 0 Coreia do Sul - Amistoso

Brasil 5 x 0 Bolívia - Eliminatórias da Copa

Peru 2 x 4 Brasil - Eliminatórias da Copa

Brasil 1 x 0 Venezuela - Eliminatórias da Copa

Uruguai 0 x 2 Brasil - Eliminatórias da Copa

Brasil 2 x 0 Equador - Eliminatórias da Copa

Paraguai 0 x 2 Brasil - Eliminatórias da Copa

Brasil 3 x 0 Venezuela - Copa América

Brasil 4 x 0 Peru - Copa América

Brasil 2 x 1 Colômbia - Copa América

*Com informações do SBT Notícias

