Tite detona gramado, cutuca organização da Copa América e recebe multa

Polêmicas envolvendo arbitragem e o estádio Nilton Santos, onde aconteceu o jogo do Brasil contra a Colômbia, ganharam repercussão nesta quinta-feira (24) e geraram penalidades.

O treinador da Seleção masculina de futebol, Tite, foi mais duro com críticas ao gramado e a organização da Copa América, depois da vitória sobre a Colômbia. Ele logo foi punido pela Conmebol.

“Temos que entender o jogo dentro de um contexto. Um campo que não vou chamar de horrível, mas muito ruim para se jogar futebol, prejudica todo o espetáculo. Quem quer criar não consegue. A bola fica picotada, nervosa. A fluência das jogadas fica toda prejudicada. Em vez de dar um tempo, você dá dois, três na jogada. Se pegar todos os atletas do Brasil e pedirem para eles fazerem um comentário sobre isso, eles vão falar quase que a mesma coisa que estou falando. Se a gente quer um grande espetáculo, temos que dar as condições. Ficou muito prejudicado. É um dos aspectos que quero deixar bem marcado”, comentou.

Ele e o elenco da Seleção externaram, publicamente, antes da competição começar, que entendiam que a competição não deveria acontecer.

“Foi muito rápido o tempo de fazer isso, e não dá para fazer muito rápido. É inadmissível atletas de duas equipes de alto nível, que jogam na Europa com tamanha qualidade de gramado e espetáculo melhor, maior, virem jogar num campo nessas condições”, bradou Tite.

Pelo Instagram, com ironia, Neymar falou sobre o “belo gramado” do Estádio Nilton Santos na semana passada.

Multa

A Conmebol anunciou nesta quinta que multou o técnico por ter criticado a organização da Copa América. O valor de 5 mil dólares (cerca de R$ 24,6 mil) será descontado da premiação da CBF ao final do torneio.

“A gente queria que não tivesse essas possibilidades e problemas, não só com a Venezuela. É uma organização atabalhoada. Isso aqui não tem viés político, há uma crítica direta à Conmebol e a quem decidiu da CBF que a Copa América seria aqui”, disse Tite na ocasião.

Segundo a entidade, Tite violou o artigo 12.2 do Regulamento da Copa América 2021, que pode incluir pontos como “insultar de qualquer maneira e por qualquer meio a Conmebol, seus oficiais, autoridades, etc”.

Polêmica sobre gol

O Brasil venceu a Colômbia por 2 a 1. O primeiro gol do Brasil, marcado por Firmino, gerou reclamações dentro de campo e o tento foi validado após revisão do VAR.

Antes do cruzamento de Lodi para o atacante do Liverpool marcar, Neymar tentou passe, que bateu no árbitro e voltou para Paquetá. A reclamação dos colombianos é de que o jogo deveria ser paralisado por conta disto.

A Conmebol publicou um vídeo esclarecendo a decisão de validar o gol. A instituição mostra que, quando a bola bate no árbitro e não muda a posse de bola, ou não entra direto no gol, ou então não inicia um ataque promissor, o jogo deve seguir normalmente.

No domingo, às 18 horas, o Brasil vai encerrar a campanha na fase de grupos contra o Equador, no Estádio Olímpico de Goiás. A Seleção já está classificada às quartas de final e tem 100% de aproveitamento.

