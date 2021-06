Quadra poliesportiva de São Gabriel da Cachoeira alcança 70% de obras

Já foram realizados os serviços de estrutura metálica e da cobertura | Foto: Divulgação/Seinfra

São Gabriel da Cachoeira (AM)- Chega a 70% a construção da quadra poliesportiva coberta, localizada no Bairro do Areal, na sede do município distante 852 quilômetros em linha reta de Manaus, na região do Alto Rio Negro.

As obras são realizadas pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra). O investimento é de R$ 1.278.383,43. O contrato contempla a construção de 1.128,04 metros quadrados de área da quadra, com a capacidade de receber 541 pessoas nas arquibancadas.

Já foram realizados os serviços de estrutura metálica e da cobertura, instalação das esquadrias, portas e reservatório com capacidade de 10 mil litros, aplicação de contrapiso e construção das áreas de apoio (vestiários, banheiros e lanchonetes).

A próxima etapa consiste nos serviços de aplicação de piso, alambrado, pintura, instalações do portão e de acessórios do banheiro e elétrica.

Segundo o Secretário de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima, o terreno onde está sendo construída a quadra, era utilizado como um campo improvisado.

" A construção desta quadra demonstra o compromisso do governador Wilson Lima com a população são-gabrielense, que passará a ter um local adequado para a prática do esporte. Em breve estaremos inaugurando esta quadra, fortalecendo o esporte no município " Carlos Henrique, Secretário de Infraestrutura

Situado no extremo noroeste do Amazonas, na região da Cabeça do Cachorro, São Gabriel da Cachoeira tem uma população estimada em 46.303 habitantes (74% indígena), de acordo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes a 2020.

