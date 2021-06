Lutador do AM, Rudson Mateus disputa "BJJ Stars" neste sábado (26)

A disputa acontece neste sábado (26) | Foto: Reprodução

O jiu-jitsu ganha cada mais adeptos a cada ano no Amazonas. A modalidade esportiva possui grande popularidade nacional e projeta atletas para competições internacionais.

O lutador Amazonense Rudson Mateus enfrentará Dimitrius Souza no confronto de finalizadores no "BJJ Stars", um evento em que o destaque é o GP dos pesos-pesados. A disputa acontece neste sábado (26).

A competição, lançada em 2019, tem como proposta reunir grandes nomes do jiu-jitsu, aumentando a popularidade do esporte no Brasil e no mundo.

O atleta do AM

Rudson Mateus nasceu em Manacapuru. Aos 9 anos, conheceu o jiu-jitsu pelo faixa preta Nilton Ricardo, mais conhecido como Niltinho foi o primeiro instrutor de Mateus - o professor tinha um trabalho social( AMDASC), para crianças e jovem no município, que instigou o jovem Rudson a se interessar pelo jiu-jitsu e a buscar fazer carreira no meio esportivo dessa arte marcial.

Mateus logo se tornou um competidor profissional. Ele decidiu deixar a terra natal para viajar pelo Brasil em busca do melhor treinamento. Sua busca o levou à academia Game-Fight de Vinicius Amaral, que transformou Rudson em um dos faixas-roxas mais duros do mundo.

Rudson Mateus nasceu em Manacapuru | Foto: Reprodução

" Estou me sentindo muito bem preparado. Estou confiante, é uma luta muito dura que vou ter, pois é um adversário muito duro, mas com meu treinamento, experiência e talento, acredito que possa sair com um excelente resultado e vitória. Voltar ao Amazonas com a vitória em mãos, não vai ser fácil, mas eu acredito no meu potencial, pois não saí da minha cidade do meu estado para perder. Vim para ganhar, fazer uma boa luta e sair vitorioso para depois aproveitar com a família, minha esposa e amigos. Quero aumentar meu arsenal de troféus e medalhas. Estou me sentindo confiante e com fé em Deus. Sei que vou sair com o resultado positivo " Rudson Mateus, lutador

Trajetória

Mateus competiu no "Aberto da Europa 2015" da Federação Internacional de Jiu-Jitsu (IBJJF) em Portugal, e foi reconhecido com o renomado treinador e competidor Caio Terra.

O vínculo cresceu e Rudson aproveitou a oportunidade para viajar para a Califórnia em várias ocasiões e treinar na sede da Terra. Logo após, com Mateus ingressou na Associação Caio Terra (CTA).

Durante 2015, Rudson foi para San Jose, na Califórnia, e fez preparo para grandes torneios. Foi também nesse ano que Rudson conquistou a faixa-marrom de Caio. Em 2017, após uma tremenda campanha na faixa-marrom, onde conquistou algumas das principais competições do circuito internacional , Rudson foi premiado com a faixa-preta.

Principais conquistas:

1º Lugar IBJJF European Open (2019)

1º Lugar Brasileiro CBJJ (2018/2019)

1º lugar UAEJJF Abu Dhabi Pro (2019)

1º lugar UAEJJF Grand Slam, TYO (2018)

1º lugar UAEJJF Grand Slam, MSK (2019)

2º Lugar Brasileiro da CBJJ (2019 *)

2º lugar UAEJJF Grand Slam, ABDB (2019)

2º lugar no Mundial da IBJJF (2018)

2º Lugar IBJJF Pans Championship (2018)

3º lugar UAEJJF King of Mats HW (2019)

*Com informações da assessoria

