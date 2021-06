Petrovic convoca 14 jogadores para Pré-Olímpico de Basquete

Esta é a ultima chance de o país assegurar a vaga no Japão | Foto: Divulgação CBB

As equipes que representarão o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, no basquete não estão definidas. Até o momento, o país conta com 275 vagas conquistadas para os Jogos.

O técnico da seleção brasileira masculina de basquete, Aleksandar Petrovic convocou 14 jogadores que embarcarão nesta sexta-feira (25) rumo à Croácia.

A equipe disputará o Pré-Olímpico da modalidade, em Split. Esta é a ultima chance de o país assegurar a vaga no Japão. A estreia será contra a Tunísia, na próxima terça (29), às 15h (horário de Brasília).

Dos 15 atletas brasileiros que estão na Polônia, disputaram e venceram dois amistosos contra o país, apenas Caio Pacheco, armador de 22 anos, ficou fora da lista de convocados.

" Caio é um grande menino, um jogador muito talentoso. E que cresceu a cada treino conosco aqui na Polônia. Fizemos um investimento para o futuro. Tenho certeza que Caio frequentará a seleção brasileira, no mínimo, pelos próximos dez anos " Petrovic, técnico

Antes da estreia, o treinador dispensará ainda outros dois atletas: apenas 12 defenderão a seleção no torneio. No dia seguinte à estreia contra a Tunísia, o Brasil duela a anfitriã Croácia, também às 15h.

Os dois melhores desse mini-grupo avançam às semifinais, contra os dois melhores entre Alemanha, México e Russia. A final será no dia 4 de julho. Somente o campeão do Pré-Olimpico garante vaga em Tóquio 2020.

Convocados

Armadores

Georginho - São Paulo

Marcelinho Huertas - Tenerife-ESP

Rafa Luz - BC Nevžis-Optibet-LIT

Yago - Flamengo

Alas/Armadores

Vitor Benite - Burgos-ESP

Alas Alex Garcia - Bauru

Léo Meindl - Fuenlabrada-ESP

Alas/pivôs

Bruno Caboclo - Limoges-FRA

Lucas Dias - SESI Franca

Léo Demétrio - Flamengo

Pivôs

Anderson Varejão - Cleveland Cavaliers-EUA

Cristiano Felício - Chicago Bulls-EUA

Lucas Mariano - São Paulo

Rafael Hettsheimeir - Flamengo

