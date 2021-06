Projeto em Manaus proporciona esporte acessível para PCDs

O principal evento que o projeto promove é a "Caminhada pelo respeito" | Foto: Reprodução

Manaus - O esporte traz benefícios para saúde física, mental e relações sociais. A inclusão de pessoas com deficiência em atividades esportivas adaptadas permitem acessibilidade, oportunidades e qualidade de vida.

Com o objetivo integrar a pessoa com deficiência ao esporte em Manaus e chamar a atenção da sociedade para melhorias de acessibilidade, a Agremiação Social da Pessoa com Deficiência do Residencial Viver Melhor (Agredepev) criou o "Projeto de Inclusão Social de Esporte do Viver Melhor".

Inicialmente, a ideia do projeto tinha a meta de atender 30 pessoas. No entanto, o sucesso fez com que a procura aumentasse e atualmente, o projeto ajuda 70 PcDs e seus familiares.

O presidente da Associação dos Moradores do Conjunto Habitacional Viver Melhor Etapa I (AMCHVM-I), Daniel Sena da Rocha, revelou ao Em Tempo que o projeto proporcionou oportunidade dos participantes se tornarem independentes e socializarem com outras pessoas por meio do esporte.

" A ideia é tirá-los de casa e promover interação social. Todos os participantes tiveram interesse em aprender. Muitos sentiam vergonha em sair de casa para encontrar com outras pessoas " Daniel Sena da Rocha, Presidente da AMCHVM-I

Por conta da pandemia, o Projeto de Inclusão Social de Esporte do Viver Melhor" teve que pausar atividades, afim de manter o cuidado com os participantes.

"Mães estavam receosas por não terem sido vacinadas. Por esse motivo, decidimos não trazer as crianças para a quadra poliesportiva", revelou o presidente Daniel.

O projeto proporciona basquete sobre rodas para os participantes | Foto: Reprodução





Caminhada do respeito

Em cadeiras de rodas, os participantes "invadem" ruas de Manaus | Foto: Reprodução

Entre os esportes que foram proporcionados pela agremiação, proporcionaram o basquete sobre rodas, vôlei sentado e até o Rúgby, esporte intenso de contato físico.

O maior evento do projeto é a "Caminhada do respeito", em que realizam em pontos turísticos de Manaus, como a Ponte Jornalista Phelippe Daou, mais conhecida como Ponte do Rio Negro, a avenida Eduardo Ribeiro e no Complexo Turístico Ponta Negra.

O principal objetivo da caminhada é chamar a atenção das autoridades para as acessibilidade das pessoas com deficiência. O evento teve que ser suspenso por conta da pandemia da Covid-19, mas já movimentou a classe dos PcDs. Pedimos respeito, não só para as pessoas com deficiência do Viver Melhor, mas de toda a cidade de Manaus.

A "Caminhada do Respeito" já aconteceu até mesmo na Ponte do Rio Negro | Foto: Reprodução

A secretária Ana Paula dos Santos, mãe de Rafael Batista dos Santos, de 19 anos, com Paralisia Cerebral e Síndrome de West- responsável por interrupção de desenvolvimento- e o irmão, Hélio Articlino dos Santos, de 45 anos, com deficiência física e psicológica, explica que na caminhada promovida os familiares dos PcDs e membros da agremiação fazem o percurso empurrando as cadeiras de rodas. O projeto abrange todos os tipos de deficiência.

"A gente atravessa a ponte do Rio Negro ou a avenida Eduardo Ribeiro, empurrando as cadeira de rodas. Vamos e voltamos a pé com o objetivo de chamar a atenção das autoridades", revela a secretária.

Mudança de vida

Os participantes do projeto de inclusão | Foto: Reprodução

Ana Paula, que tem o filho e o irmão no projeto, afirma que o projeto mudou a vida deles. Rafael e Hélio viviam dentro de casa e não tinham vida social. Os sete anos de participação no projeto foram transformadores para a família.

" Antes eles não saiam por conta da discriminação das pessoas, a falta de acessibilidade, o transporte e outras limitações. Com o projeto, eles foram para vários lugares e eventos. Muito bom esse trabalho que eles fazem com as crianças especiais " Ana Paula dos Santos, Secretária

O projeto além incentivar o esporte, ajuda as famílias com doações de cestas básicas, realiza sessões de cinema, passeios a pontos turísticos de Manaus e eventos culturais que acontecem na cidade.





A mãe de Rafael conta que a vida do menino e de seu tio mudou depois que começaram a participar do projeto | Foto: Reprodução





"Essas crianças moram em apartamentos, e aqui no residencial não temos nada. Não tem praça, não tem rua de lazer , eles não tem como se distrair, e por isso o motivo do projeto, para integrar eles", conta Daniel, presidente da associação.

Ajuda

A principal dificuldade do projeto é o transporte | Foto: Reprodução

A Associação é uma instituição sem fins lucrativos e vivem de doações de alguns parceiros que fazem questão de colaborar com o projeto. O presidente da agremiação revela que é tudo feito de forma correta, com o envio de ofícios para aqueles que estão dispostos a ajudar.

Daniel expõe que a maior dificuldade que o projeto enfrenta é na questão da falta de transporte. Outro desafio é encontrar lugares para visitas que tenham acessibilidade para os participantes.

Apesar das dificuldades, o projeto segue em crescimento e aceita ajuda de quem queira beneficiar as ações. As redes sociais divulgam as ações da agremiação .

