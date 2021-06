Brasil enfrenta Equador em Goiânia e encerra fase de grupos

A Seleção assegurou a primeira posição no Grupo B | Foto: Lucas Figueiredo- CBF

A Seleção Brasileira segue sua preparação para o confronto deste domingo (27), contra o Equador, no Estádio Olímpico de Goiânia (GO).

Um dia depois de derrotar a Colômbia , a Seleção Brasileira voltou ao trabalho na Granja Comary, em Teresópolis, Rio de Janeiro. Os atletas retornaram ao CT da Seleção e treinaram de olho no próximo compromisso pelo torneio continental.

Os jogadores que atuaram por menos de 45 minutos no jogo contra a Colômbia fizeram um trabalho regenerativo no Centro de Excelência do Futebol Brasileiro.

Os demais atletas desceram até o campo 1 para fazer um trabalho intenso no fim da tarde. O técnico Tite comandou duas atividades diferentes em campo reduzido, uma com ênfase de enfrentamento com finalização a gol.

Na sexta-feira (25), a Seleção treinou novamente. O Brasil viajou no sábado (26) para o local da partida, que encerra a fase de grupos da Conmebol Copa América 2021.

Atletas confiantes

Em entrevista, Renan Lodi destacou que sua principal preocupação é a de dar o seu melhor a cada oportunidade com a Amarelinha. Ele já tem cinco assistências com a camisa da Seleção e a última foi passe para o gol de Roberto Firmino, que deu início à virada do Brasil.

"O que eu fiz na Seleção é muito pouco perto do que ela representa. Não me preocupo com números, me preocupo em fazer meu trabalho, plantar minha semente. Tenho certeza que fazendo um grande trabalho no meu clube e na Seleção terei oportunidades aqui. Os números vêm como consequência", afirmou.

Independentemente de estar jogando ou não, Renan Lodi sabe que no grupo da Seleção Brasileira não há titulares e reservas. O lateral valorizou o trabalho de Tite para fazer com que todos no elenco da Seleção se sintam parte de um mesmo grupo, de uma mesma equipe, com a mesma importância.

" É o caráter do professor Tite. Todos os jogadores se sentem titulares, ele prepara uma equipe e a outra equipe é igual. Todos pegamos isso dele, estamos preparados para quando tivermos as oportunidades jogarmos da melhor maneira possível " Renan Lodi, jogador

Com três vitórias, nos primeiros três jogos, o Brasil garantiu classificação antecipada para a próxima fase da Copa América. A Seleção assegurou a primeira posição no Grupo B. O foco é total na partida contra o Equador , como Paquetá afirmou em entrevista.

"A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. Eles precisam vencer e a gente quer vencer. Temos que colocar nosso objetivo acima do deles, queremos terminar bem, a gente vem treinando bastante, colocando em prática tudo que o professor vem pedindo para que a gente possa fazer o melhor", disse feliz com o resultado da equipe.

