Flamengo divulga lista para jogo contra o Juventude sem Rodrigo Caio

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Juventude, neste domingo (27), pelo Brasileirão, sem Rodrigo Caio.

Segundo o clube rubro-negro, o zagueiro não viajou junto ao elenco devido à sequência de jogos. "Rodrigo Caio não foi relacionado por precaução, após avaliação da fisiologia."

O clube ainda informou que outros atletas podem ser poupados nas próximas rodadas. Sendo assim, um provável Flamengo para o duelo contra o Juventude tem: Diego Alves, Matheuzinho, Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Gomes, Diego, Vitinho, Michael, Bruno Henrique e Pedro.





Com nove pontos, o Flamengo ocupa a oitava colocação na tabela do Brasileirão, com dois jogos a menos que os adversários.







