Manaus vence Tombense e assume liderança de grupo na Série C

Gabriel Davis e Vanilson fizeram os gols da terceira vitória da equipe atuando em casa | Foto: João Normando/FAF

Manaus FC venceu o Tombense-MG por 2 a 1 na tarde deste sábado (26), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série C, na Arena da Amazônia.

Gabriel Davis e Vanilson fizeram os gols da terceira vitória da equipe atuando em casa (em 3 jogos). Com a vitória, o Manaus FC assume a primeira colocação do Grupo A com nove pontos.

O Manaus FC volta a campo no sábado (3), onde recebe a Jacuipense, às 15h:30, na Arena. A partida será válida pela sexta rodada da primeira fase da competição.

*Com informações da FAF

Leia mais

Manaus FC faz bom início de campanha em 2° ano na Série C



Manaus FC divulga novo uniforme de 2021 e reforço no ataque



Manaus FC vence e Vanilson destaca retomada de confiança do clube