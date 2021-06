Após conquista da Liga das Nações, Brasil divulga lista olímpica; veja

O técnico Renan Dal Zotto, que estava distante da competição por conta da Covid-19, deixou todos preparados para o anúncio da lista final | Foto: Divulgação/FIVB

A seleção brasileira masculina de vôlei foi consagrada campeã da Liga das Nações . O time venceu, de virada, a Polônia na decisão por 3 sets a 1 (22/25, 25/23, 25/16 e 25/14), em Rimini, na Itália, neste domingo (27).

O título coroou uma grande campanha do time verde e amarelo, dono da melhor performance, com 15 vitórias e duas derrotas.

Foi o primeiro título dos brasileiros na competição. Após a conquista, o time confirmou o nome dos 12 atletas que vão representar o vôlei masculino nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

O técnico Renan Dal Zotto, que estava distante da competição por conta da Covid-19, deixou todos preparados para o anúncio da lista final. Flávio e Maique, que estavam com o grupo em Rimini, são as ausências na lista.

Ainda em reabilitação, Renan Dal Zotto convocou os levantadores Bruninho e Fernando Cachopa, os opostos Wallace e Alan, os centrais Lucão, Maurício Souza e Isac, os ponteiros Lucarelli, Leal, Maurício Borges e Douglas Souza, além do líbero Thales.

Atual campeã olímpica, a seleção brasileira estreia em Tóquio contra a Tunísia, rival mais fraca da chave, no dia 25 de julho, às 23h de Brasília. Depois, terá pela frente apenas pedreiras: Argentina, dia 27, Rússia, dia 29, Estados Unidos, dia 30, e França, dia 1° de agosto.

A seleção retorna ao Brasil nesta segunda-feira (28) após o título, folga por dois dias e inicia os trabalhos para a Olimpíada, em São Paulo, no dia 1° de julho.

Vitória inédita

O oposto Wallace brilhou na decisão e foi o maior pontuador da final, com 22 pontos. O atacante ainda foi eleito o melhor jogador da Liga das Nações e ficou com o prêmio de melhor oposto. Ao final do confronto, ele comentou sobre a vitória e o título do Brasil.

" Estou muito feliz. Eu sou parte de um time e fico feliz de contribuir e cumprir bem meu papel nesse grupo. É o nosso primeiro título da Liga Das Nações o que me deixa ainda mais feliz. Nosso passe funcionou mesmo com o saque forte da Polônia. Essa foi a chave do sucesso. Nós também cometemos poucos erros e isso foi muito importante " Wallace, oposto

Além de Wallace, outros três brasileiros entraram na seleção da Liga das Nações. O central Maurício Souza, o ponteiro Leal e o líbero Thales foram eleitos os melhores das suas respectivas posições. O levantador e capitão Bruninho destacou a força do grupo brasileiro ao longo de mais de 30 dias na bolha da Liga das Nações, em Rimini, na Itália.

“É uma sensação incrível. Esse mês foi difícil, ficamos mais de 30 dias na bolha, algo novo para todos nós. Foi uma competição de alto nível e nosso time mereceu esse título. Espero que os brasileiros estejam orgulhosos de nós. Agora vamos descansar por três dias e depois vamos pensar nos Jogos de Tóquio”, analisou Bruninho.

O treinador Renan fez uma análise da participação do Brasil na competição.

“Foi extremamente merecido. O Brasil fez uma campanha brilhante e sempre deixamos muito claro que era um processo de crescimento, que essa competição faz parte de um processo, mas esse título foi muito importante porque passamos grandes provações, principalmente na semifinal e na final, contra duas grandes seleções, e serviu para encorpar o time, dar cada vez mais maturidade. Estamos muito felizes, mas quinta-feira recomeçamos com o pé no chão, visando o grande objetivo, que são os Jogos de Tóquio”, finalizou Renan.

