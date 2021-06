Suíça vence França e se classifica para as quartas da Eurocopa

| Foto: Justin Stterfield / POOL/ AFP

Após empate de 3 a 3 no tempo normal, a Suíça venceu a França nos pênaltis, por 5 a 4, nesta segunda-feira (28), pelas oitavas de final da Eurocopa, em Bucareste, na Romênia. Com o triunfo, os suíços estão classificados para as quartas de final da competição e enfrentam a Espanha.

O primeiro tempo foi equilibrado, teve bom ritmo e contou com ataques de ambas equipes. Sob o comando de Didier Deschamps, a França pressionava a Suíça de Vladimir Petkovic, que abriu o placar.

A etapa complementar também foi muito intensa, com gols da França logo após pênalti perdido pelos suíços, que empataram no final e pressionaram o adversário. A prorrogação também contou com bom ritmo e chances criadas pelos dois times.

O jogo

Apesar da pressão francesa, quem abriu o placar foi a Suíça, aos 15 minutos do primeiro tempo. Pela esquerda, Steven Zuber cruzou para o atacante Haris Seferovic, que ganhou de Clément Lenglet no alto e cabeceou para o fundo da meta.

Já na segunda etapa, a França continuava criando chances, mas pecava na finalização. Aos oito minutos, após consulta ao VAR, o árbitro marcou pênalti para a Suíça, que se defendia e buscava um contra-ataque. O lateral-esquerdo Ricardo Rodríguez cobrou rasteiro no canto direito de Hugo Lloris, que defendeu.

A Seleção Francesa empatou e virou a partida em seguida. Aos 12, Karim Benzema recebeu passe de Kylian Mbappé na entrada da área. O atacante do Real Madrid dominou a bola e, de frente para Yann Sommer, marcou o primeiro gol dos Bleus.

Dois minutos depois, Benzema finalizou boa jogada de Antoine Griezmann e Mbappé. Embaixo do travessão, o centroavante empurrou a bola de cabeça para o fundo das redes e virou o jogo para a França.

Paul Pogba ampliou o marcador aos 29. Ele aproveitou uma bola rebatida e, de fora da área, marcou um golaço, acertando o ângulo esquerdo de Sommer.

Os suíços, que estiveram fora do jogo em boa parte do segundo tempo, diminuíram o placar aos 35 minutos da etapa complementar. Kevin Mbabu cruzou pela direita e Seferovic marcou, de cabeça, o seu segundo gol no confronto.

Já aos 46, o atacante Mario Gavranovic empatou a partida para a Suíça. Ele recebeu passe de Granit Xhaka pelo meio, limpou o marcador e finalizou rasteiro no canto direito de Lloris.

| Foto: Daniel Mihailescu / POOL/ AFP

Após as duas metades da prorrogação, bastante disputada e intensa, o confronto foi decidido nos pênaltis.

A Suíça venceu as penalidades por 5 a 4. Admir Mehmedi cobrou o pênalti decisivo, que garantiu a classificação da equipe. Em seguida, Mbappé desperdiçou a cobrança, defendida por Sommer.

Com a vitória nos pênaltis, a Seleção Suíça entra em campo na sexta-feira, contra a Espanha, em São Petersburgo, às 13h00 (de Brasília). O jogo é válido pelas quartas de final da Eurocopa.

