Copa América: Argentina goleia Bolívia e se classifica para as quartas

A Argentina, um dos grandes rivais do Brasil no futebol, brilhou e o atacante Lionel Messi foi o jogador principal quando o assunto é balançar as redes. O camisa 10 do Barcelona foi o artilheiro da noite com dois gols

Nesta segunda-feira (28), a Argentina a goleou a Bolívia por 4 a 1, na Arena Pantanal, em Cuiabá, em jogo válido pela 5ª rodada do Grupo A da Copa América.

O primeiro gol saiu aos 30 minutos do primeiro tempo em cobrança de pênalti sofrido por Papu Gómez. O segundo veio aos 41, quando Agüero tocou para o craque argentino dar um toque sutil por cima do goleiro Lampe.

Os outros gols argentinos foram de Papu Gómez, logo aos cinco minutos de bola rolando, e de Lautaro Martínez, aos 19 da segunda etapa, aproveitando rebote de finalização de Montiel. Já a Bolívia descontou com o lateral Saavedra aos 14 minutos da etapa final.

O resultado confirmou a liderança da Argentina com 10 pontos em quatro jogos. O próximo adversário da equipe de Messi será o Equador, no estádio Olímpico no próximo sábado (3).

O chaveamento prevê um confronto da Argentina com o Brasil apenas em uma eventual final da Copa América. Já a seleção boliviana finalizou o torneio na lanterna do Grupo A, com quatro derrotas em quatro jogos, o que a eliminou.

Seleção Brasileira

O Brasil empatou em 1 a 1 com o Equador, na noite deste domingo (27) no estádio Olímpico de Goiânia, pela 5ª rodada do Grupo B da Copa América. Com este resultado, a equipe comandada pelo técnico Tite perdeu o aproveitamento perfeito que vinha tendo na competição com a classificação já garantida como o primeiro do Grupo B.

