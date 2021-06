Manaus FC inicia preparação para enfrentar o Jacuipense na Série C

O Manaus voltou a treinar na manhã desta terça-feira (29) | Foto: Ismael Monteiro / Manaus FC

Manaus - O Manaus FC, conhecido como Gavião do Norte mantém 100% de aproveitamento como mandante no Campeonato Brasileiro, Série C.

Após vencer o Tombense (MG) no último sábado (26), o clube garantiu mais três pontos e pulou para a liderança do grupo A da Série C de 2021 com nove pontos ao total.

Nesta segunda-feira (28), o Gavião Real iniciou a preparação para o confronto contra o Jacuipense. O duelo entre o Gavião do Norte e o Leão Grená ocorrerá no próximo sábado (3), às 15h30, na Arena da Amazônia .

O Manaus voltou a treinar na manhã desta terça-feira (29). O zagueiro Marcelo Augusto, que atuou pela primeira vez na temporada como titular, fala sobre o próximo confronto do Manaus.

" Eu estava com uma expectativa muito grande para atuar pelo Manaus dentro de nosso campo na Arena. Me sinto feliz e grato pela oportunidade e pela atuação do time inteiro. O time inteiro atuou bem, e uma equipe sólida ajuda a gente a ter uma partida defensivamente boa. Temos bastante a crescer, agora é manter os pés no chão e trabalhar com humildade para conquistar nossos objetivos nesta Série C " Marcelo Augusto, zagueiro

O Leão de Jacuípe e o Esmeraldino amazonense já são velhos conhecidos. Ambas as equipes conquistaram o acesso à Série C em 2019, e chegaram a duelar por uma vaga na final da Série D no mesmo ano.

Na época, o Manaus avançou após empatar na ida por 1 a 1 e vencer na volta por 1 a 0, ambas as partidas contaram com gols de Hamilton. Pela Série C no ano seguinte, mais uma vez dois grandes duelos protagonizados, resultando em um vitória para cada lado, ambas com placar apertado, 1 a 0 para a Jacuipense no primeiro turno, 2 a1 para o Manaus no segundo turno, demonstrando o nível do grande desafio que o Gavião terá pela frente.

Remanescente do elenco que conquistou o acesso e presente na primeira Série C do Manaus em 2020, o zagueiro Spice comentou sobre mais este duelo contra a Jacuipense.

"É sempre um jogo parelho com a Jacuipense, no ano passado foi uma vitória pra cada lado, eles são uma equipe jovem e talentosa, vêm de vitória, mas nós também temos nossa qualidade e vamos em busca de fazer um grande jogo dentro de casa", destacou Spice.

O torcedor acredita a vitória dentro de casa e manda recado para o time. "Mantemos o 100% em casa e somos líderes. Novamente, os que vieram do banco foram fundamental no resultado. Só falta mudar a defesa e corrigir esses erros que vem de muito tempo pra não passarmos mais susto. Igor, Philip, Marcelinho e João Diogo entraram muito bem, essa galera cabe de titular em! Vamos aperfeiçoar mais e mais pra seguir firme no G4", comentou Henry Soares.

Saída de diretor da Jacuipense

Após sete anos na Diretoria do Jacuipense, estando a frente da Divisão de Base durante esse período, Luciano Cortizo encerra seu ciclo no clube. O anúncio foi feito nas redes sociais do clube nesta segunda (28), mas Ratinho, como é conhecido, comunicou sua saída na última semana.

O anúncio foi feito nas redes sociais do clube | Foto: Divulgação Jacuipense

"Seu empenho e dedicação durante os sete anos de Jacuipense trouxeram resultados e conquistas históricas para a agremiação, em especial nas categorias de base. Dentre elas, podemos citar a primeira participação na Copa São Paulo, a primeira participação na Copa do Brasil e o primeiro título estadual. Cortizo também fez parte da conquista do acesso a Série C e a manutenção no ano seguinte", escreveu o clube em agradecimento.

*Com informações Manaus e Jacuipense

