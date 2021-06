Vasco sofre com alto número de “pendurados” para jogos na Série B

O técnico Marcelo Cabo tem sofrido para achar a formação ideal do Vasco | Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco conquistou importante resultado ao vencer o Brusque, no último domingo (27) pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado levou os cruzmaltinos para perto do G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro.

Os cariocas possuem grandes problemas para as próximas rodadas. O Vasco tem seis jogadores pendurados com dois cartões amarelos. O zagueiro Leandro Castán, o lateral direito Léo Matos, o volante Matias Galarza e o atacantes Léo Jabá, Morato e Daniel Amorim vão a campo contra o Goiás, nesta quarta-feira (30), nesta situação.

Castán, Léo Matos e Morato atualmente são titulares. Matías Galarza foi titular contra o Brusque, mas deve perder o lugar para o retorno de Rômulo e Bruno Gomes. Já Léo Jabá e Daniel Amorim são opções no banco de reservas, mas entram em praticamente todos os jogos.

O técnico Marcelo Cabo tem sofrido para achar a formação ideal do Vasco. Para a próxima partida, o comandante terá os retornos dos volantes Michel e Bruno Gomes, além do goleiro Vanderlei.

O Cruzmaltino ainda não conseguiu emplacar duas vitória consecutivas na competição, mas pelo menos voltou a fazer valer o mando de campo.

" A Série B é isso, é vencer em casa e pontuar forte dentro de casa. A gente chega à sexta colocação, a dois pontos do G4. E agora é trabalhar bastante para emplacar uma sequência de resultados positivos para que a gente possa entrar no G4 " Marcelo Cabo, técnico

Para chegar ao segundo triunfo seguido, o Vasco vai ter de superar um grande desafio. Com menos de 72 horas de intervalo, a equipe cruzmaltina estará em Goiânia enfrentando o Goiás, na Serrinha. O Verdão faz boa campanha na Série B e aparece na terceira colocação, com apenas uma derrota, contra três do Vasco.

''A gente pega um adversário que está na nossa frente na tabela, mas que passamos se vencermos. Equipe muito forte dentro da Serrinha, está sendo reconstruída, mas mostrou seu peso na competição. É um adversário que teve tempo maior de descanso e recuperação. Teremos quatro jogos em 10 dias. Estamos trabalhando com o nosso departamento médico para ter o melhor dos nossos jogadores'', afirmou Cabo.

Com a vitória sobre o Brusque, o Vasco chegou a 10 pontos na tabela de classificação, dois a menos que o Goiás, que vem de empate no clássico contra o Vila Nova.

*Gazeta Esportiva

