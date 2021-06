Ex-atacante provoca Gabigol: “Tem que fazer 15 gols na Libertadores”

Em 2020, o ex-jogador, disse que Gabriel Jesus e Roberto Firmino" não podem ser definidos como homens-gol" | Foto: Reprodução

Recordista brasileiro de gols na Libertadores com 29 marcados, Luizão, pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira e ex-atacante do Flamengo, mandou um recado para o atual principal goleador do Rubro-Negro, Gabigol, e disse que, "dentro da área", foi superior ao jogador de 24 anos.

A fala ocorreu durante o programa "Arena SBT", quando o assunto era a respeito da disputa pela lista de artilheiros nacionais da competição.

"Gabigol, cabe destacar, tem 18 ao todo, sendo o maior marcador em 2019, com nove. Dentro da área (sobre quem é melhor)? Sou eu. Ele vai me passar, se continuar jogando no futebol brasileiro, mas quero ver fazer 15 em uma edição", falou Luizão, que marcou 15 vezes no torneio de 2000, pelo Corinthians.

Esta não é a primeira vez que ele alfineta o jogador do Flamengo. Em 2020, o ex-jogador, disse que Gabriel Jesus e Roberto Firmino, que têm disputado a posição na equipe de Tite, "não podem ser definidos como homens-gol" e, que o Brasil não possui mais centroavantes.



Atualmente a serviço da Seleção na Copa América, Gabigol já sabe a data para retomar o "desafio" de Luizão na Libertadores - tem seis gols nesta edição.

Empatados com Gabigol pela artilharia da competição estão Borja do Junior Barranquilla, Hulk do Atlético Mineiro e Rony do Palmeiras.

O próximo jogo do Flamengo é no dia 14 de julho, contra o Defensa y Justicia, pela ida das oitavas de final. O duelo será às 21h30 (de Brasília), no Estádio Norberto “Tito” Tomaghello.

Leia mais:

Tite acena Gabigol como titular da Seleção