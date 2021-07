Flamengo joga contra o Cuiabá fora de casa e com desfalques

Além de Diego Alves, poupado, o Flamengo seguirá com outros seis desfalques para encarar o Cuiabá | Foto: Alexandre Vidal / CRF

O Flamengo enfrenta o Cuiabá, nesta quinta-feira (1°) de julho, na Arena Pantanal e pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h (de Brasília).

Na manhã da última quarta-feira (30), no Ninho do Urubu, o elenco rubro-negro finalizou a preparação para o duelo contra o Cuiabá e já embarcou para o Mato Grosso.

Sob forte chuva, o Flamengo deu sequência à preparação para a partida. Além do trabalho pesado, o dia foi marcado pelo aniversário do auxiliar técnico Charles Hembert.

Novo auxiliar técnico

A pedido de Rogério Ceni, Márcio Torres é o novo auxiliar técnico da equipe profissional. Atuando no time desde 2010, Márcio trabalhou em diferentes categorias na base do clube e recentemente integrava a comissão técnica da equipe Sub-20.

O clube já divulgou os relacionados de Rogério Ceni . Na lista, o destaque vai para a ausência de Diego Alves. De acordo com o Flamengo, o camisa 1 "não foi relacionado por precaução, após avaliação da fisiologia". O jovem Gabriel Batista é quem entrará no seu lugar.

Além de Diego Alves, poupado, o Flamengo seguirá com outros seis desfalques para encarar o Cuiabá: Isla, Piris da Motta, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol, que estão na disputa da Copa América, além do goleiro César, que se recupera de cirurgia no joelho.

A lista de relacionados conta com: Bruno Henrique, Bruno Viana, Diego, Filipe Luís, Gabriel Batista, Gustavo H., Hugo, Hugo Moura, João Gomes, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheuzinho, Max, Michael, Muniz, Pedro, Rodrigo Caio, Renê, Rodinei, Ryan Luka, Thiago Maia, Vitinho, Werton e Willian Arão.

Derrotado em Caxias do Sul na última rodada, o Flamengo vai em busca de sua primeira vitória fora de casa neste Brasileirão, onde está com nove pontos, na décima colocação e ainda com dois jogos a menos em relação à tabela.

Vitinho e Vitor Gabriel

Vitinho tem contrato até o meio de 2023 e Vitor Gabriel tem contrato com o Flamengo até 2024 | Foto: Reprodução

Vitinho não foi vendido para os times árabes. O Flamengo decidiu que não vai se desfazer do jogador por qualquer dinheiro, pois em 2018, foi protagonista da transferência mais cara da história do clube.

A diretoria recusou a proposta de US$ 3 milhões (cerca de R$ 15 milhões) pelo atleta de 27 anos. A torcida contestou, mas Vitinho é visto como um jogador útil pela comissão técnica de Rogério Ceni.

O valor oferecido pelos árabes está muito longe dos 10 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões) pagos em 2018. Vitinho tem contrato até o meio de 2023 e, daqui a um ano em meio, poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e sair de graça.

Esta é a segunda oferta que o Flamengo rejeita pelo jogador. No início de 2020, antes da pandemia, o Orlando City, dos Estados Unidos, quis pagar 6 milhões de euros por Vitinho, mas também teve a oferta recusada.

Vitor Gabriel, de 21 anos e cria da base rubro-negra estava em Portugal por empréstimo desde o ano passado. Em janeiro, o Flamengo recebeu uma oferta de 1,5 milhões de euros de um clube árabe, mas o Braga não quis liberar e indicou que ficaria com ele.

Para exercer a opção, o Braga teria de desembolsar 2,5 milhões de euros ao final do empréstimo, em 30 de junho. Vitor Gabriel se destacou pela equipe B e parecia que o negócio seria fechado. Mas o clube português não manteve a palavra e decidiu não ficar com ele.

O atacante então deverá se reapresentar no Ninho do Urubu em 1 de julho. Ele tem contrato com o Flamengo até 2024.

