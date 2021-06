JC Feminino treina para vaga nas quartas de final do Brasileiro A2

A equipe treina visando a partida no CFA em Jarinu-SP, válido pelas oitavas de final | Foto: Marcos Mendonça

JC Futebol Clube Feminino começou bem a disputa por uma vaga nas quartas de final da Série A2 do Brasileiro feminino. Na última segunda (28), no estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara, derrotou o Bragantino por 1 a 0, e agora jogará pelo empate na partida de volta, fora de casa, no próximo dia 4 de julho.

A equipe treina visando a partida no CFA em Jarinu-SP, válido pelas oitavas de final. O treino de terça-feira (30) aconteceu no campo do Clube Recreativo dos Professores de Itacoatiara (CREPI), na qual foi cedida pelo diretor Reinaldo para os treinos do Tigre do Norte.

O técnico Fernando Lage, comandou um treino de posicionamento e corrigiu alguns erros cometidos durante a última partida do clube. Lage conversou bastante com as jogadoras e frisou a importância de manter os pés no chão, pois as adversárias possuem qualidade e excelentes atletas.

O elenco voltou aos treinos na tarde de quarta-feira (30) no estádio Floro de Mendonça. Fernando Lage destaca força do JC em vitória sobre Bragantino. “Não estamos nesta fase por acaso”.

Para o técnico da equipe amazonense, a vitória deu vantagem à equipe de Itacoatiara, apesar de ser uma vantagem mínima.

O JC avançou de fase como vice-líder do grupo B. Na primeira fase, estreou com uma derrota diante do Cefama-MA e depois não perdeu mais. Venceu Paraíso-TO, Vitória-BA e Tirandentes-PI e empatou com o líder Fortaleza.

História no AM

A equipe feminina do JC Futebol Clube, o “Tigre Negro” de Itacoatiara, é uma das novas equipes que ganha os campos do Brasil e cai no gosto da torcida. Participando do A3, a terceira divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, o time que se profissionalizou em 2020 e já sonha em fazer parte da elite do futebol nacional.

