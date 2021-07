Flamengo terá Pedro à disposição durante Olimpíadas após liminar

Ainda não há data para julgamento da Medida Inominada no Pleno | Foto: Reprodução

Apesar de todo o imbróglio com a CBF por conta da convocação de Pedro para os Jogos Olímpicos de Tóquio, o Flamengo terá o atacante à disposição durante a realização da Olímpiada.

Nesta quarta-feira (30), Otávio Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol deferiu a liminar solicitada pelo Flamengo para escalação do atleta Pedro nas competições nacionais. Assim, o centroavante tem a situação regular para entrar em campo pelo clube.

O presidente determinou ainda que a CBF se abstenha de praticar qualquer ato que impeça ou dificulte a escalação do jogador nas Competições Nacionais em andamento. Ainda não há data para julgamento da Medida Inominada no Pleno.





Flamengo enfrenta Cuiabá

O Flamengo concluiu a preparação para a partida contra o Cuiabá , que acontece hoje (1), às 20h, na Arena Pantanal, pela oitava rodada do Brasileirão. A delegação rubro-negra já embarcou para o Mato Grosso.

Após avaliação da fisiologia, o goleiro Diego Alves não foi relacionado para o jogo por precaução. Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Isla seguem representando suas respectivas seleções na Copa América.

Essa é a primeira vez na história que Flamengo e Cuiabá se enfrentam. Ao todo, o clube carioca disputou 14 partidas em Cuiabá na história, com 22 gols marcados e 14 sofridos.

A lista de relacionados conta com: Bruno Henrique, Bruno Viana, Diego, Filipe Luís, Gabriel Batista, Gustavo H., Hugo, Hugo Moura, João Gomes, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheuzinho, Max, Michael, Muniz, Pedro, Rodrigo Caio, Renê, Rodinei, Ryan Luka, Thiago Maia, Vitinho, Werton e Willian Arão.

