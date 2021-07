Levantador de peso Fernando Reis quer medalha em Tóquio 2020

Ele é uma das esperanças do Brasil para um pódio em Tóquio | Foto: Pedro Ramos

Falta menos de um mês para a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio . O evento foi adiado por conta da pandemia do novo coronavírus e atletas vivem o momento de preparação e ansiedade para as competições.

Fernando Reis, atleta da categoria +109kg, do levantamento de peso, busca um objetivo: o pódio. Ele continua a preparação no CT do Time Brasil, no Rio de Janeiro, com treinos em dois períodos, fisioterapia e massoterapia.

Há 21 anos na modalidade, ele vai para sua terceira Olimpíada em busca da medalha olímpica. Atualmente com 31 anos, Reis treina o levantamento de pesos desde os 10.

“É uma vida voltada ao esporte”, segundo ele. E se o seu primeiro sonho, que era ser um atleta de Jogos Olímpicos, já foi alcançado, o alvo agora é mais ambicioso.

" Sempre tive o sonho de ser atleta olímpico, desde garoto, e meu pai falava que isso ia acontecer. Eu consegui atingir esse sonho, competi em 2012 e em 2016. Agora tenho o objetivo de subir no pódio e pegar essa medalha, é o que falta na minha carreira, é a cereja do bolo. A gente vai colocar tudo nesse dia " Fernando Reis, atleta olímpico

Ele é uma das esperanças do Brasil para um pódio em Tóquio. Para conseguir isso, basta repetir seu resultado do Mundial de 2018, quando conquistou o bronze. E se sua intensa preparação já é um grande passo, o caminho ficou ainda mais aberto quando dois de seus possíveis adversários ficaram fora dos Jogos.

O armeno Gor Minasyan, atual vice-campeão mundial, e o bielorrusso Eduard Ziaziulin, quarto colocado no Mundial de 2019, não participarão dos Jogos Olímpicos. A punição foi aplicada as suas nações por conta do grande número de casos de doping nesse ciclo olímpico e, por isso, as vagas foram reduzidas. A forte dupla acabou sendo cortada, deixando de oferecer riscos ao brasileiro, que hoje é o terceiro colocado no ranking olímpico.

Fernando está no Rio de Janeiro há mais de um mês. Inicialmente com planejamento de permanecer no Brasil até a última sexta-feira, ele seguiu sua preparação no CT do Time Brasil, onde conta com excelente estrutura. Apesar de os Jogos Olímpicos começarem no dia 23, o brasileiro só compete no dia 4 de agosto, quando finalmente poderá transformar o sonho de infância em realidade.

