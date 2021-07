Amazonense estreia no profissional do Flamengo: 'sonho realizado'

Werton foi contratado pelo Flamengo em 2020 | Foto: Reprodução Instagram

Manaus - Considerado uma das promessas da base do Flamengo, o atacante amazonense Werton Rêgo, de apenas 17 anos , estreou no profissional do time carioca, na noite deste quinta-feira (1º). O Rubro-Negro venceu o Cuiabá por 2 a 0 na Arena Pantanal, em partida válida pela oitava rodada do Brasileirão.

Werton entrou em campo aos 48 minutos do segundo tempo, substituindo o atacante Bruno Henrique. Mesmo por pouco tempo em campo, o jovem natural de Benjamin Constant celebrou a atuação e deixou muitos amazonenses orgulhosos.

" 01.07.2021 data inesquecível, dia que estreei pelo profissional do Flamengo sonho realizado, só tenho a agradecer a Deus por esse grande momento que estou vivendo, minha família que sempre esteve ao meu lado só vocês sabem o quanto eu batalhei para chegar esse momento! Feliz pela vitória, seguimos em busca do objetivo " publicou Werton, em seu perfil no Instagram.

Werton foi contratado pelo Flamengo em 2020. Ele saiu, ainda muito novo, de sua terra natal. Aos seis anos de idade, foi para a capital Manaus. Aos nove anos, Werton chegou nas categorias de base da equipe Rubro-Negra e é um dos mais novos a atuar na equipe principal do Flamengo.



Na Copa do Brasil sub-17, Werton conta com 11 gols, em 15 partidas. Ele também atuou pelo sub-20, durante o campeonato carioca, conseguindo três tentos, em quatro jogos. A marca chamou a atenção da diretoria do clube carioca.

