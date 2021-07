Faar e vereadores de São Gabriel da Cachoeira discutem esporte local

280 comunidades indígenas do município de São Gabriel da Cachoeira foram representadas | Foto: Divulgação/Faar

Manaus - Seis vereadores do município de São Gabriel da Cachoeira, distante 852 quilômetros da capital amazonense estiveram na Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) para discutiram sobre promoção de reuniões estratégicas, traçando metas para o desenvolvimento do esporte como qualidade de vida e saúde no interior.

A reunião aconteceu nesta quinta-feira (1). Representando as mais de 280 comunidades indígenas do município de São Gabriel da Cachoeira, os vereadores receberam kits esportivos e materiais como bola de futebol de campo, futsal e vôlei, handebol e basquete.

O objetivo é estimular projetos sociais e escolas esportivas no interior, que atendem ao público infantil, jovem e adulto.

Na visita, o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira, ressaltou que o incentivo à prática de esportes é uma importante ação para os indígenas, além de alcançar a inclusão social, fortalecer a expansão de novas ideias e uma vida saudável aos comunitários.

" Todo o nosso trabalho é para fortalecer o esporte no interior, com qualidade de vida, e incentivar o alto rendimento esportivo. Conseguimos visualizar projetos futuros de esporte e lazer nessas comunidades, fomentando projetos sociais que nelas existem " Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar

O presidente da Câmara Municipal de São Gabriel da Cachoeira, Eder Lopes, reforçou que todo apoio e incentivo ao município possibilita o desenvolvimento de práticas esportivas essenciais na região.

“Quero agradecer todo apoio do governo dado ao município de São Gabriel da Cachoeira. Retornaremos para nossas comunidades cheios de esperança para uma prática esportiva mais ativa, possibilitando bons frutos no futuro”, afirmou.

Quadra poliesportiva

Chega a 70% a construção da quadra poliesportiva coberta , localizada no Bairro do Areal, na sede do município distante 852 quilômetros em linha reta de Manaus, na região do Alto Rio Negro.

As obras são realizadas pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra). O investimento é de R$ 1.278.383,43. O contrato contempla a construção de 1.128,04 metros quadrados de área da quadra, com a capacidade de receber 541 pessoas nas arquibancadas.

