Atletismo anuncia 51 atletas para Jogos de Tóquio

| Foto: Wagner Carmo/CBAt

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) anunciou nesta semana a lista dos 51 atletas – 31 no masculino e 20 no feminino - convocados para os Jogos Olímpicos de Tóquio , que tem a cerimônia de abertura marcada para o dia 23 de julho.

O torneio de atletismo será disputado de 29 de julho a 8 de agosto no Estádio Olímpico do Japão e no Sapporo Odori Park, que fica a cerca de 800 km de Tóquio.

O anúncio só foi possível depois que a World Atlhetics fechou o seu Ranking Mundial por Pontos e as informações permitiram a convocação dos atletas qualificados pelas cotas de participantes por prova.

A participação do atletismo brasileiro no Japão só será menor do que a registrada nos Jogos do Rio-2016, quando foram chamados 67 atletas. A Olimpíada de Tóquio, inicialmente marcada para 2020, teve de ser adiada em um ano por causa da pandemia global da COVID-19. O mundo passou por enormes desafios e os atletas brasileiros enfrentaram dificuldades ainda maiores para poder participar de competições no exterior.

“Quero parabenizar a todos os atletas convocados, treinadores, clubes e federações e aos que fizeram grande esforço e não conseguiram qualificação por índices ou por cotas. Tenho certeza de que o Brasil estará bem representado no Japão”, comentou o presidente do Conselho de Administração da CBAt, Wlamir Motta Campos, em entrevista.

O gerente técnico da CBAt, Domingos Pandeló, deu alguns dados estatísticos sobre a convocação. A média de idade da equipe é de 28,4 anos, sendo 29,6 no feminino e 27,3 anos no masculino, Dos atletas chamados, 38,1% vão para a primeira Olimpíada no feminino e 61,9% já têm experiência olímpica . No masculino, a situação se inverte: 58,1% vão estrear nos Jogos e 41,9% disputarão novamente a competição.

Dos 51 atletas, 13 entraram pelas cotas da World Athletics (WA). Alguns serão inscritos em mais de uma prova e os convocados, em conjunto com seus treinadores, deverão confirmar as disputas que farão no Japão.

Duas maiores partes da equipe nacional seguem no dia 16 de julho do Brasil e no dia 17 de julho de Portugal. Os dois grupos se encontram no dia 18 em Saitama, no Japão, onde os atletas passarão pelo período de aclimatação. Outros convocados sairão de outros campings previstos para a Espanha, Itália, Alemanha, Suíça e Equador.

Os atletas só entrarão na Vila Olímpica 48 horas antes de suas provas e terão o mesmo prazo para retornar aos seus destinos depois da participação.

Masculino

Paulo André, Felipe Bardi, Rodrigo Nascimento, Derick de Souza, Jorge Henrique Vides, Aldemir Gomes, Lucas da Silva, Anderson de Freitas, Pedro Luiz Burmann, Thiago do Rosário André, Gabriel Constantino, Eduardo de Deus, Raphael Henrique Pereira, Alison dos Santos, Marcio Teles, Altobeli Santos da Silva, Thiago Braz da Silva, Augusto Dutra, Samory Uiki, Almir Cunha, Alexsandro Melo, Fernando Ferreira, Thiago Júlio Moura, Darlan Romani, Daniel Ferreira, Paulo Roberto Paula, Daniel Chaves, Caio Bonfim, Matheus Gabriel, Lucas Mazzo e Felipe Vinícius.

Feminino

Vitoria Cristina, Rosangela Santos, Ana Carolina Azevedo, Ana Claudia Lemos, Bruna Jéssica, Tiffani Marinho, Tabata Vitorino, Geisa Muniz, Ketiley Batista, Chayenne Pereira, Tatiane Raquel, Simone Ponte Ferraz, Eliane Martins, Nubia Aparecida, Geisa Arcanjo, Andressa Oliveira, Izabela Rodrigues, Laila Ferrer, Jucilene Sales, Erica Rocha.

A lista divulgada incluía o nome da atleta Fernanda Borges , do lançamento do disco, que foi suspensa provisoriamente, segundo comunicado publicado pela Athletics Integrity Unit, órgão ligado à World Athletics.

Um exame antidoping realizado pela atleta no dia 21 de maio constatou a presença de Ostarine, uma substância proibida, que é um modulador metabólico (SARM).

*Com informações CBAt

Leia mais:

De Parintins, atleta de lançamento de dardo sonha com Olimpíada