Olimpíada: Brasil divulga lista final da seleção masculina de futebol

Com alterações, Jardine anuncia 22 convocados para Jogos de Tóquio | Foto: Marco Galvão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou na noite desta sexta-feira (2) a lista de 22 atletas que representarão o Brasil no torneio masculino de futebol nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

O meia Gerson não foi liberado pelo Olympique de Marselha (França) e os atacantes Malcom e Pedro também não foram autorizados a se apresentarem à seleção, respectivamente, por Zenit (Rússia) e Flamengo. Dessa forma, foram chamados pelo técnico André Jardine o volante Douglas Augusto, do Paok (Grécia), e os atacantes Martinelli, do Arsenal (Inglaterra), e Richarlison, do Everton (Inglaterra).

Foram incluídos também quatro nomes para totalizar o número de 22 atletas, como autorizado pela Fifa. Os escolhidos foram o goleiro Lucão, do Vasco, o zagueiro Bruno Fuchs, do CSKA (Rússia), o lateral Abner, do Athletico-PR, e o meia-atacante Reinier, do Borussia Dortmund (Alemanha).





Assim, os 22 jogadores que defenderão o Brasil no Japão são: Santos (Athletico-PR), Brenno (Grêmio), Lucão (Vasco), Daniel Alves (São Paulo), Gabriel Menino (Palmeiras), Guilherme Arana (Atlético-MG), Abner (Athletico-PR), Gabriel Magalhães (Arsenal), Nino (Fluminense), Diego Carlos (Sevilla), Bruno Fuchs (CSKA), Douglas Luiz (Aston Villa), Bruno Guimarães (Lyon), Douglas Augusto (PAOK), Claudinho (Red Bull Bragantino), Matheus Henrique (Grêmio), Reinier (Borussia Dortmund), Matheus Cunha (Hertha Berlim), Martinelli (Arsenal), Antony (Ajax), Paulinho (Bayer Leverkusen) e Richarlison (Everton).



Parte do grupo já está treinando em São Paulo desde a última quinta-feira (1). A segunda etapa da preparação será feita em Doha (Catar). Em busca do bicampeonato, o Brasil enfrentará na primeira fase a Alemanha, em 22 de julho, a Costa do Marfim, no dia 25, e a Arábia Saudita, no dia 28.





