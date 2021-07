Basquete do Brasil perde para a Alemanha e está fora das Olimpíadas

Seleção brasileira está fora das Olimpíadas de Tóquio | Foto: Reprodução

Manaus - O Basquete brasileiro lutou até o fim, mas foi superado pela temida Alemanha. O fantasma da goleada por 7 a 1 no futebol, deixa marcas para os jogadores da seleção masculina de basquete.

A seleção de basquete brasileira foi eliminada pela Alemanha na final do Pré-Olímpico da modalidade, que foi disputado em Split na Croácia. Estando em jogo apenas uma vaga para as Olimpíadas de Tóquio , o Brasil não poderá participar dos Jogos, ainda que tenha conquistado o vice-campeonato.

O destaque brasileiro da partida foi Anderson Varejão, com 14 pontos. O cestinha da partida foi o alemão Wagner.

Depois da vitória parcial no primeiro quarto (17 a 14), ao final da primeira metade do jogo, o Brasil já estava atrás no placar por apenas dois pontos: 36 a 34. No final do terceiro quarto, o placar apontava uma desvantagem brasileira de 52 a 46.

A NBB- Liga de Basquete Nacional - comentou nas redes sociais que o time buscou a vitória, mas foi superado. "Lutamos até o final, mas a vaga olímpica não veio dessa vez. Passamos por Tunísia, Croácia e México e por pouco não nos classificamos. Voltaremos mais fortes no próximo ciclo. Vamos, Brasil", publicou.

Alex Garcia marcou 10 pontos, Anderson Varejão fez14 pontos e quatro rebotes, Benite pontuou nove vezes, fez cinco rebotes e três assistências e Bruno Caboclo fez nove pontos, deu cinco rebotes e duas assistências.

Depois de cair para a Alemanha, o Brasil vê interrompida uma sequência de duas participações em Jogos Olímpicos na modalidade, em Londres e no Rio de Janeiro.

Lista de convocados: Georginho, Marcelinho Huertas, Rafa Luz, Yago, Vitor Benite, Alas Alex Garcia, Léo Meindl, Bruno Caboclo, Lucas Dias, Léo Demétrio, Anderson Varejão, Cristiano Felício, Lucas Mariano e Rafael Hettsheimeir.

